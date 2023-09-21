https://sputniknews.com.tr/20230921/muhammed-yakutun-esi-ve-oglu-gozaltina-alinmasinin-ardindan-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1075639637.html
Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı
Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İspanya'dan iadesi istenen Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu gözaltına... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T01:50+0300
2023-09-21T01:50+0300
2023-09-21T01:51+0300
türkiye
muhammed yakut
ispanya
sosyal medya
polis
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhammed Yakut videoları yayınlamaya başladıktan sonra ailesi de polisin teknik takibine alındı.Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, polis takip esnasında Muhammed Yakut’un eşi G.S.’nin, buluştuğu kişilerden 100 ila 200 bin dolar arasında elden para aldığını fark etti.Gözaltına alınan Yakut'un eşi ve oğluna bu para trafiği soruldu. Yakut'un eşi ifadesinde, Ankara’da yaptıkları ticari bir işten dolayı alacakları olduğunu iddia etti.Ayrıca Muhammed Yakut’un videoları neden çektiği de sorgunun konularından biriydi. HTS kayıtlarına göre ortak sinyal verdikleri zamanlarda bu videolar için birlikte hareket edip etmedikleri de şüphelilere yöneltilen sorular arasındaydı. Uzun süren ifadede Muhammed Yakut’un eşi ve oğlu hiçbir suçlamayı kabul etmedi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığına göndermişti.Soruşturma kapsamında ayrıca bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, savcılığın Muhammed Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmasının istendiği hatırlatılmıştı.Bu talebe istinaden İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Yakut hakkında İnterpol Genel Sekreterliğince yayımlanan kırmızı bültenin bir sureti Başsavcılığa gönderilmişti.Yazıda ayrıca, "Adı geçenin yer tespitinin yapılarak ülkemize iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Interpol birimleriyle iletişime geçilmiştir. Cevap alınması durumunda ivedi olarak bilgi verilecektir." ifadelerine yer verilmişti.İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takılan Yakut, Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla gözaltında alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230907/muhammed-yakut-icin-ispanyadan-iade-talebinde-bulunuldu-1075275580.html
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muhammed yakut, ispanya, sosyal medya, polis
Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı
01:50 21.09.2023 (güncellendi: 01:51 21.09.2023) Abone ol
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İspanya'dan iadesi istenen Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu gözaltına alındı. Savcı, şüphelilere 200 bin dolarlık para transferini sordu. Sorgu işlemi tamamlanan anne ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhammed Yakut videoları yayınlamaya başladıktan sonra ailesi de polisin teknik takibine alındı.
Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre
, polis takip esnasında Muhammed Yakut’un eşi G.S.’nin, buluştuğu kişilerden 100 ila 200 bin dolar arasında elden para aldığını fark etti.
Gözaltına alınan Yakut'un eşi ve oğluna bu para trafiği soruldu. Yakut'un eşi ifadesinde, Ankara’da yaptıkları ticari bir işten dolayı alacakları olduğunu iddia etti.
Ayrıca Muhammed Yakut’un videoları neden çektiği de sorgunun konularından biriydi. HTS kayıtlarına göre ortak sinyal verdikleri zamanlarda bu videolar için birlikte hareket edip etmedikleri de şüphelilere yöneltilen sorular arasındaydı. Uzun süren ifadede Muhammed Yakut’un eşi ve oğlu hiçbir suçlamayı kabul etmedi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.
Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığına göndermişti.
Soruşturma kapsamında ayrıca bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.
Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, savcılığın Muhammed Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmasının istendiği hatırlatılmıştı.
Bu talebe istinaden İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Yakut hakkında İnterpol Genel Sekreterliğince yayımlanan kırmızı bültenin bir sureti Başsavcılığa gönderilmişti.
Yazıda ayrıca, "Adı geçenin yer tespitinin yapılarak ülkemize iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Interpol birimleriyle iletişime geçilmiştir. Cevap alınması durumunda ivedi olarak bilgi verilecektir." ifadelerine yer verilmişti.
İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takılan Yakut, Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla gözaltında alınmıştı.