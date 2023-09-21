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https://sputniknews.com.tr/20230921/memur-ve-emekli-zamminda-rakam-ve-oran-verildi-maas-tablosu-netlesti-1075642793.html
Memur ve emekli zammında rakam ve oran verildi: Maaş tablosu netleşti
Memur ve emekli zammında rakam ve oran verildi: Maaş tablosu netleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyledi. Peki bu... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T07:44+0300
2023-09-21T07:44+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyleyen Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.Milliyet'in haberine göre, şu anda halihazırda 22 bin 17 TL olan en düşük memur maaşı Bakan Vedat Işıkhan’ın açıkladığı gibi yüzde 50 oranında artış yapılırsa 33 bin 25 TL’ye yükselecek.Mesleklere göre yeni maaşlarMeslek kollarına göre bakacak olursak; 2023 yılı Temmuz ayında 32 bin 451 TL olan şube müdürü maaşı yüzde 50 oranında artışla 48 bin 676 TL’ye yükselecek.Şu an 29 bin 538 TL olan uzman öğretmen maaşı yüzde 50 oranında artışla 44 bin 307 TL seviyesine çıkacak.2023 yılı Temmuz ayında 26 bin 654 TL olan öğretmen maaşı 2024 yılı Ocak ayında yüzde 50 artırılması durumunda 39 bin 981 TL olacak.Başkomiserin maaşı 2023 yılı Temmuz ayında 32 bin 626 TL seviyesindeyken, yüzde 50 oranında yükseltilmesi durumunda 48 bin 939 TL seviyesine çıkacak.2023 yılı Temmuz ayında 29 bin 525 TL olan polis memuru maaşı yüzde 50 oranında artırılması durumunda 44 bin 287 TL seviyesine yükselecek.Uzman doktor maaşı ise 2023 yılı Temmuz ayında 54 bin 959 TL seviyesindeyken, yüzde 50 oranında artırılması ile birlikte 82 bin 438 TL seviyesine çıkacak.Üniversite mezunu bir hemşirenin maaşı temmuz ayında 26 bin 440 TL seviyesindeyken, 2024 yılı Ocak ayında yüzde 50 oranında artışla 39 bin 660 TL seviyesinde gerçekleşecek.2023 yılı Temmuz ayında 33 bin 122 TL alan bir mühendisin maaşı yüzde 50 oranında yükseltildiğinde 49 bin 683 TL’ye çıkacak.Temmuz ayında 23 bin 538 TL alan bir teknisyenin maaşı 35 bin 307 TL seviyesine gelecek.Temmuz ayında 48 bin 124 TL maaş alan bir profesörün maaşı yüzde 50 artışla 72 bin 186 TL olacak.Şuan halihazırda 31 bin 763 TL maaş alan bir araştırma görevlisinin zamlı maaşı 47 bin 644 TL’ye yükselecek.2023 yılı Temmuz ayında 27 bin 620 TL maaş alan bir vaiz 2024 yılı Ocak ayında 41 bin 430 TL alacak.En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?Temmuz ayında 31 bin 562 TL maaş alan bir avukat yeni dönemde 47 bin 343 TL kazanacak.En düşük memur emeklisi ise temmuz ayında 9 bin 876 TL alırken, yüzde 50 oranında artışla birlikte 14 bin 814 TL alacak.En düşük SSK emeklisi ise 7500 TL taban aylığı alırken yüzde 50 artırılması durumunda 11 bin 250 TL alacak.2023 yılı Temmuz ayında belirlenen 11 bin 403 TL seviyesindeki asgari ücret ise yüzde 50 oranında artırıldığında 17 bin 104 seviyesine gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230920/bakan-isikhan-oran-ve-rakam-verdi-yeni-yilda-memur-zammi-ve-en-dusuk-memur-maasi-ne-kadar-olacak--1075611637.html
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memur, memur zammı, memur maaşı, emekli, emekli maaşı
memur, memur zammı, memur maaşı, emekli, emekli maaşı

Memur ve emekli zammında rakam ve oran verildi: Maaş tablosu netleşti

07:44 21.09.2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyledi. Peki bu durumda polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli maaşı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyleyen Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.
Milliyet'in haberine göre, şu anda halihazırda 22 bin 17 TL olan en düşük memur maaşı Bakan Vedat Işıkhan’ın açıkladığı gibi yüzde 50 oranında artış yapılırsa 33 bin 25 TL’ye yükselecek.

Mesleklere göre yeni maaşlar

Meslek kollarına göre bakacak olursak; 2023 yılı Temmuz ayında 32 bin 451 TL olan şube müdürü maaşı yüzde 50 oranında artışla 48 bin 676 TL’ye yükselecek.
Şu an 29 bin 538 TL olan uzman öğretmen maaşı yüzde 50 oranında artışla 44 bin 307 TL seviyesine çıkacak.
2023 yılı Temmuz ayında 26 bin 654 TL olan öğretmen maaşı 2024 yılı Ocak ayında yüzde 50 artırılması durumunda 39 bin 981 TL olacak.
Başkomiserin maaşı 2023 yılı Temmuz ayında 32 bin 626 TL seviyesindeyken, yüzde 50 oranında yükseltilmesi durumunda 48 bin 939 TL seviyesine çıkacak.
2023 yılı Temmuz ayında 29 bin 525 TL olan polis memuru maaşı yüzde 50 oranında artırılması durumunda 44 bin 287 TL seviyesine yükselecek.
Uzman doktor maaşı ise 2023 yılı Temmuz ayında 54 bin 959 TL seviyesindeyken, yüzde 50 oranında artırılması ile birlikte 82 bin 438 TL seviyesine çıkacak.
Üniversite mezunu bir hemşirenin maaşı temmuz ayında 26 bin 440 TL seviyesindeyken, 2024 yılı Ocak ayında yüzde 50 oranında artışla 39 bin 660 TL seviyesinde gerçekleşecek.
2023 yılı Temmuz ayında 33 bin 122 TL alan bir mühendisin maaşı yüzde 50 oranında yükseltildiğinde 49 bin 683 TL’ye çıkacak.
Temmuz ayında 23 bin 538 TL alan bir teknisyenin maaşı 35 bin 307 TL seviyesine gelecek.
Temmuz ayında 48 bin 124 TL maaş alan bir profesörün maaşı yüzde 50 artışla 72 bin 186 TL olacak.
Şuan halihazırda 31 bin 763 TL maaş alan bir araştırma görevlisinin zamlı maaşı 47 bin 644 TL’ye yükselecek.
2023 yılı Temmuz ayında 27 bin 620 TL maaş alan bir vaiz 2024 yılı Ocak ayında 41 bin 430 TL alacak.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında 31 bin 562 TL maaş alan bir avukat yeni dönemde 47 bin 343 TL kazanacak.
En düşük memur emeklisi ise temmuz ayında 9 bin 876 TL alırken, yüzde 50 oranında artışla birlikte 14 bin 814 TL alacak.
En düşük SSK emeklisi ise 7500 TL taban aylığı alırken yüzde 50 artırılması durumunda 11 bin 250 TL alacak.
2023 yılı Temmuz ayında belirlenen 11 bin 403 TL seviyesindeki asgari ücret ise yüzde 50 oranında artırıldığında 17 bin 104 seviyesine gelecek.
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
EKONOMİ
Bakan Işıkhan oran ve rakam verdi: Yeni yılda memur zammı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Dün, 06:33
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