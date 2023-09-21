İstanbul susuz kalmak üzere mi? 'Yağmur suları biriktirilmeli, kullanılan su geri dönüştürülmeli'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar ne kadar güvenli?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Diyanet'ten 23 milyon liralık harcama
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEVRİMCİ HALK OZANI
Cenaze töreni 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisiydi
15:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan: “Karabağ’daki terörle mücadele operasyonu başarılı ilerliyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ankara’da 65 yaş üstü ücretsiz taşımada sona gelindi
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatı nasıl kazanıldı?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
IMEI kayıt mağdurlarının durumu
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kaybolan F-35'in durumu
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Karabağ’daki Rus barış gücü 5 bin kişiyi tahliye etti
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
18:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
20:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
20:33
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230921/istanbul-susuz-kalmak-uzere-mi-yagmur-sulari-biriktirilmeli-kullanilan-su-geri-donusturulmeli-1075655083.html
İstanbul susuz kalmak üzere mi? 'Yağmur suları biriktirilmeli, kullanılan su geri dönüştürülmeli'
İstanbul susuz kalmak üzere mi? 'Yağmur suları biriktirilmeli, kullanılan su geri dönüştürülmeli'
Dünyanın yakın gelecekte en büyük sorunu su sıkıntısı mı olacak? 'Su savaşları çok da uzak değil' demek mümkün mü? Gittikçe barajlardaki suyu azalan İstanbul... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T17:22+0300
2023-09-21T17:24+0300
iklim değişikliği
türkiye
kuraklık
baraj
su
istanbul
devlet su işleri (dsi)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075656094_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_5e9a1c58df5e08294dc075006e21c90f.jpg
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) rakamlarına göre İstanbul'da barajların doluluk oranı 21 Eylül 2023 itibariyle yüzde 24.43'e inmiş durumda. Sadece İstanbul değil, dünya çapında bir su krizi yaşanma ihtimali ve bu duruma neden olan süreçleri Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Güven Özdemir, Sputnik için yorumladı.Dünyayı olumsuz yönde etkileyen iklim krizinin Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Özdemir, 1900‘lü yıllardan itibaren dünya nüfusunun artması ve sanayileşmenin hızla yaygınlaşması, buna paralel olarak enerji gereksiniminin ortaya çıktığını belirtti. "Enerji kaynaklarının kullanımı fosil yakıtlardan (Kömür, petrol türevleri) olduğu için Atmosferdeki sera gazlarının (Karbondioksit Vs. ) aşırı miktarda artması yer seviyesindeki hava sıcaklıklarının hızla artmasına; metropoller üzerinde ısı adalarının oluşmasına neden olmaktadır" diyen Güven Özdemir ortalama sıcaklık artışının mevsimlerdeki anormalliklere neden olduğunu belirtti:Sosyo-ekonomik kriz, göç ve su savaşlarıDr. Güven Özdemir'e göre 'uzun periyotta yağışların azalması ve buna bağlı olarak hidrolojik kuraklığın neticesinde göllerin kuruması, akarsuların ve yeraltı sularının azalması ve daha sonrasında tarımsal kuraklığın oluşmasına neden oluyor. Bu da sosyo- ekonomik krizlerin, göçlerin yaşanmasına ve ilerde de su savaşlarının çıkacağına işaret ediyor.Metropollerdeki nüfus yoğunluğunun su kullanımını da artırdığına dikkati çeken Özdemir "Su sarfiyatının artmasına paralel olarak yağışların azalması nedeni ile barajlarımızdaki su rezervi hızla azalmaktadır ve bugün itibari ile barajlarımızdaki ortalama doluluk oranları yüzde 24,97 gerilemiştir" dedi.İstanbul'a su sağlayan barajların toplam kapasitesinin 868 milyon metreküp olduğunu ifade eden Güven Özdemir, İstanbul'daki kuraklığın boyutuna dair şu açıklamada bulundu:Güven Özdemir, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede "Tabi ki devletimiz İstanbul bir gibi metropolü susuz bırakmayacaktır. Fakat halkımız ciddi bir şekilde su tasarrufu yaparak, yağmur sularını biriktirerek, kullanılan suyun geri dönüşümünü sağlayarak duruma yardımcı olmak zorundadır. Devletimiz güçlüdür. Devlet Su işleri (DSİ) gibi çok güçlü kurumlarımız mevcuttur. Bu kuruluşlarımız su temini konusunda her türlü alternatifleri düşünmektedir" ifadelerine yer verdi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075656094_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e0f0698f7679a9ece2fd5ce3f0e4c5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul susuz kalmak üzere mi, yağmur suları biriktirilmeli mi, kullanılan su geri dönüştürülmeli mi, kuraklığın sebebi nedir, su savaşları mümkün mü, istanbulda barajların doluluk oranı nedir
istanbul susuz kalmak üzere mi, yağmur suları biriktirilmeli mi, kullanılan su geri dönüştürülmeli mi, kuraklığın sebebi nedir, su savaşları mümkün mü, istanbulda barajların doluluk oranı nedir

İstanbul susuz kalmak üzere mi? 'Yağmur suları biriktirilmeli, kullanılan su geri dönüştürülmeli'

17:22 21.09.2023 (güncellendi: 17:24 21.09.2023)
© Sputnikkuraklık, baraj, göl
kuraklık, baraj, göl - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Dünyanın yakın gelecekte en büyük sorunu su sıkıntısı mı olacak? 'Su savaşları çok da uzak değil' demek mümkün mü? Gittikçe barajlardaki suyu azalan İstanbul, büyük bir krizin eşiğinde mi? gibi çok sayıda sorunun cevaplarını Dr. Güven Özdemir Sputnik'e değerlendirdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) rakamlarına göre İstanbul'da barajların doluluk oranı 21 Eylül 2023 itibariyle yüzde 24.43'e inmiş durumda. Sadece İstanbul değil, dünya çapında bir su krizi yaşanma ihtimali ve bu duruma neden olan süreçleri Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Güven Özdemir, Sputnik için yorumladı.
Dünyayı olumsuz yönde etkileyen iklim krizinin Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Özdemir, 1900‘lü yıllardan itibaren dünya nüfusunun artması ve sanayileşmenin hızla yaygınlaşması, buna paralel olarak enerji gereksiniminin ortaya çıktığını belirtti.
"Enerji kaynaklarının kullanımı fosil yakıtlardan (Kömür, petrol türevleri) olduğu için Atmosferdeki sera gazlarının (Karbondioksit Vs. ) aşırı miktarda artması yer seviyesindeki hava sıcaklıklarının hızla artmasına; metropoller üzerinde ısı adalarının oluşmasına neden olmaktadır" diyen Güven Özdemir ortalama sıcaklık artışının mevsimlerdeki anormalliklere neden olduğunu belirtti:
"Şu anda ortalama sıcaklık artışının 1.3 derece santigrata ulaştığı belirtilmektedir. 2023 yılına kadar 1,5 derece santigratda tutulması zor görünmektedir. Atmosferdeki bu değişim hava olaylarına da etkin bir şekilde yansımakta, mevsimlerde anormalliklere neden olmaktadır. Deniz suyu sıcaklıklarının artması, buzulların erimesi, ani yağış ve sellerin hortumların sıklaşması gibi olaylar görülmektedir."

Sosyo-ekonomik kriz, göç ve su savaşları

Dr. Güven Özdemir'e göre 'uzun periyotta yağışların azalması ve buna bağlı olarak hidrolojik kuraklığın neticesinde göllerin kuruması, akarsuların ve yeraltı sularının azalması ve daha sonrasında tarımsal kuraklığın oluşmasına neden oluyor. Bu da sosyo- ekonomik krizlerin, göçlerin yaşanmasına ve ilerde de su savaşlarının çıkacağına işaret ediyor.
Metropollerdeki nüfus yoğunluğunun su kullanımını da artırdığına dikkati çeken Özdemir "Su sarfiyatının artmasına paralel olarak yağışların azalması nedeni ile barajlarımızdaki su rezervi hızla azalmaktadır ve bugün itibari ile barajlarımızdaki ortalama doluluk oranları yüzde 24,97 gerilemiştir" dedi.
İstanbul'a su sağlayan barajların toplam kapasitesinin 868 milyon metreküp olduğunu ifade eden Güven Özdemir, İstanbul'daki kuraklığın boyutuna dair şu açıklamada bulundu:
"Yani barajlar 216 milyon metreküp doluluk miktarına sahiptir. Melen ve Yeşilçay’dan İstanbul’a su sağlanmaktadır. 2023 Ocak ayından bugüne kadar Melen ve Yeşilçay’dan 558,47 milyon su çekilmiştir. Melen’den 454,78 milyon metreküp, Yeşilçay’dan ise 103,69 milyon su çekilmiştir. Bu da İstanbul barajlarının kapasitesinin yüzde 68’i kadar su sağlandığını göstermektedir. Bu da kuraklığın boyutunu gözler önüne sermektedir."
Güven Özdemir, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede "Tabi ki devletimiz İstanbul bir gibi metropolü susuz bırakmayacaktır. Fakat halkımız ciddi bir şekilde su tasarrufu yaparak, yağmur sularını biriktirerek, kullanılan suyun geri dönüşümünü sağlayarak duruma yardımcı olmak zorundadır. Devletimiz güçlüdür. Devlet Su işleri (DSİ) gibi çok güçlü kurumlarımız mevcuttur. Bu kuruluşlarımız su temini konusunda her türlü alternatifleri düşünmektedir" ifadelerine yer verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала