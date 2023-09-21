https://sputniknews.com.tr/20230921/goc-idaresi-baskanligi-istanbulda-kaydi-bulunmayan-suriyeliler-icin-sure-uzatimi-olmayacak-1075638195.html

Göç İdaresi Başkanlığı: İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için süre uzatımı olmayacak

Göç İdaresi Başkanlığı: İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için süre uzatımı olmayacak

Göç İdaresi Başkanlığı, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T00:04+0300

2023-09-21T00:04+0300

2023-09-21T00:18+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

göç idaresi başkanlığı

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suriyeli sığınmacılar

geçici koruma statüsü

geçici koruma kimlik belgesi

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül Pazar gününden itibaren ilgili yaptırımların uygulanacağını bildirdi.Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasında, İstanbul Valiliği'nce 28 Temmuz 2023'te yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul'da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği duyuruldu.

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içişleri bakanlığı, göç idaresi başkanlığı, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, geçici koruma statüsü, geçici koruma kimlik belgesi