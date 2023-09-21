https://sputniknews.com.tr/20230921/goc-idaresi-baskanligi-istanbulda-kaydi-bulunmayan-suriyeliler-icin-sure-uzatimi-olmayacak-1075638195.html
Göç İdaresi Başkanlığı: İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için süre uzatımı olmayacak
Göç İdaresi Başkanlığı: İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için süre uzatımı olmayacak
Göç İdaresi Başkanlığı, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T00:04+0300
2023-09-21T00:04+0300
2023-09-21T00:18+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
göç idaresi başkanlığı
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
geçici koruma statüsü
geçici koruma kimlik belgesi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül Pazar gününden itibaren ilgili yaptırımların uygulanacağını bildirdi.Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasında, İstanbul Valiliği'nce 28 Temmuz 2023'te yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul'da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği duyuruldu.
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içişleri bakanlığı, göç idaresi başkanlığı, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, geçici koruma statüsü, geçici koruma kimlik belgesi
içişleri bakanlığı, göç idaresi başkanlığı, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, geçici koruma statüsü, geçici koruma kimlik belgesi
Göç İdaresi Başkanlığı: İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için süre uzatımı olmayacak
00:04 21.09.2023 (güncellendi: 00:18 21.09.2023) Abone ol
Göç İdaresi Başkanlığı, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül'den itibaren ilgili yaptırımların uygulanacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül Pazar gününden itibaren ilgili yaptırımların uygulanacağını bildirdi.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasında, İstanbul Valiliği'nce 28 Temmuz 2023'te yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul'da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu süre uzatılmayacaktır. 24 Eylül 2023 itibarıyla Valiliğimiz tarafından yapılacak denetimlerde, İstanbul'da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır."
Açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği duyuruldu.