https://sputniknews.com.tr/20230921/fifa-baskani-infantino-rusyanin-bir-sonraki-dunya-kupasina-katilimini-dislamadi-1075663149.html

FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı

FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rus milli futbol takımının 2026’da oynanacak bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na katılımını dışlamadı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T20:56+0300

2023-09-21T20:56+0300

2023-09-21T21:00+0300

spor

fifa

fifa

fifa başkanı gianni infantino

gianni infantino

fifa dünya kupası

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, Rus milli futbol takımının bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na katılımına ilişkin konuştu.Infantino, Sputnik’in Rus milli futbol takımının bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na katılma olasılığı ile ilgili sorusuna, “Göreceğiz” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20180208/fifa-baskani-rusyanin-hazirliklarini-ovdu-1032167235.html

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