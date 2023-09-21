https://sputniknews.com.tr/20230921/fifa-baskani-infantino-rusyanin-bir-sonraki-dunya-kupasina-katilimini-dislamadi-1075663149.html
FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rus milli futbol takımının 2026’da oynanacak bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na katılımını dışlamadı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T20:56+0300
2023-09-21T20:56+0300
2023-09-21T21:00+0300
spor
fifa
fifa
fifa başkanı gianni infantino
gianni infantino
fifa dünya kupası
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, Rus milli futbol takımının bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na katılımına ilişkin konuştu.Infantino, Sputnik’in Rus milli futbol takımının bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na katılma olasılığı ile ilgili sorusuna, “Göreceğiz” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20180208/fifa-baskani-rusyanin-hazirliklarini-ovdu-1032167235.html
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fifa, fifa, fifa başkanı gianni infantino, gianni infantino, fifa dünya kupası
fifa, fifa, fifa başkanı gianni infantino, gianni infantino, fifa dünya kupası
FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
20:56 21.09.2023 (güncellendi: 21:00 21.09.2023) Abone ol
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rus milli futbol takımının 2026’da oynanacak bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na katılımını dışlamadı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, Rus milli futbol takımının bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na katılımına ilişkin konuştu.
Infantino, Sputnik’in Rus milli futbol takımının bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na katılma olasılığı ile ilgili sorusuna, “Göreceğiz” yanıtını verdi.