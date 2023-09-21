https://sputniknews.com.tr/20230921/erivanin-merkezinde-yer-alan-protestocular-hukumet-karsiti-gosteri-yapiyor-1075652802.html

Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor

Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular hükümet aleyhinde gösteri düzenliyor. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T15:23+0300

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Sputnik muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre, Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular yürüyüş düzenleyerek hükümet karşıtı gösterilerde bulunuyor. Protestoları ortaya çıkaran ilk kıvılcım, dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan ateşkes anlaşması olduğu biliniyor. Açıklanan ateşkes kararı sonrası Erivan'da bulunan göstericiler hükümet binası önünde bir araya gelmişti. Ayrıca Sputnik muhabirinin edindiği bilgiye göre, protestocuların açlık grevine başladığı belirtildi.

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Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor 2023-09-21T15:23+0300 true PT0M46S

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video, ermenistan, erivan, gösteri, açlık grevi, protesto, protestocu, видео