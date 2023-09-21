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Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor
Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor
Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular hükümet aleyhinde gösteri düzenliyor. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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Sputnik muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre, Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular yürüyüş düzenleyerek hükümet karşıtı gösterilerde bulunuyor. Protestoları ortaya çıkaran ilk kıvılcım, dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan ateşkes anlaşması olduğu biliniyor. Açıklanan ateşkes kararı sonrası Erivan'da bulunan göstericiler hükümet binası önünde bir araya gelmişti. Ayrıca Sputnik muhabirinin edindiği bilgiye göre, protestocuların açlık grevine başladığı belirtildi.
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Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor
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Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor

15:23 21.09.2023
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular hükümet aleyhinde gösteri düzenliyor.
Sputnik muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre, Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular yürüyüş düzenleyerek hükümet karşıtı gösterilerde bulunuyor.

Protestoları ortaya çıkaran ilk kıvılcım, dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan ateşkes anlaşması olduğu biliniyor.

Açıklanan ateşkes kararı sonrası Erivan'da bulunan göstericiler hükümet binası önünde bir araya gelmişti.

Ayrıca Sputnik muhabirinin edindiği bilgiye göre, protestocuların açlık grevine başladığı belirtildi.
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