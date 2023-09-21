https://sputniknews.com.tr/20230921/erivanin-merkezinde-yer-alan-protestocular-hukumet-karsiti-gosteri-yapiyor-1075652802.html
Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor
Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor
Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular hükümet aleyhinde gösteri düzenliyor. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T15:23+0300
2023-09-21T15:23+0300
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erivan
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açlık grevi
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Sputnik muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre, Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular yürüyüş düzenleyerek hükümet karşıtı gösterilerde bulunuyor. Protestoları ortaya çıkaran ilk kıvılcım, dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan ateşkes anlaşması olduğu biliniyor. Açıklanan ateşkes kararı sonrası Erivan'da bulunan göstericiler hükümet binası önünde bir araya gelmişti. Ayrıca Sputnik muhabirinin edindiği bilgiye göre, protestocuların açlık grevine başladığı belirtildi.
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Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor
Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor
2023-09-21T15:23+0300
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video, ermenistan, erivan, gösteri, açlık grevi, protesto, protestocu, видео
video, ermenistan, erivan, gösteri, açlık grevi, protesto, protestocu, видео
Erivan'ın merkezinde yer alan protestocular hükümet karşıtı gösteri yapıyor
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular hükümet aleyhinde gösteri düzenliyor.
Sputnik muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre, Erivan'ın merkezinde bulunan protestocular yürüyüş düzenleyerek hükümet karşıtı gösterilerde bulunuyor.
Protestoları ortaya çıkaran ilk kıvılcım, dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan ateşkes anlaşması olduğu biliniyor.
Açıklanan ateşkes kararı sonrası Erivan'da bulunan göstericiler hükümet binası önünde bir araya gelmişti.
Ayrıca Sputnik muhabirinin edindiği bilgiye göre, protestocuların açlık grevine başladığı belirtildi.