https://sputniknews.com.tr/20230921/erbakan-30-sene-sonra-belediyelerde-tertemiz-bir-sayfanin-acilmasi-icin-hazirlaniyoruz-1075657811.html
Erbakan: 30 sene sonra belediyelerde tertemiz bir sayfanın açılması için hazırlanıyoruz
Erbakan: 30 sene sonra belediyelerde tertemiz bir sayfanın açılması için hazırlanıyoruz
İstanbul Kartal'da yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, 'Milli Görüş ruhuna' atıfta bulunarak "30 sene sonra... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T17:55+0300
2023-09-21T17:55+0300
2023-09-21T18:01+0300
politika
fatih erbakan
yerel seçimler
yerel seçim
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kartal'da Gümüşpınar Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan'ın, Doğu ve Güneydoğu insanının hakkını savunmak için Bingöl'de yaptığı konuşmadan dolayı ceza aldığını dile getirerek sözlerine başladı.Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin doğusunun da kalkınması, bölgedeki gençlerin işsizlik yüzünden batıya göç etmek zorunda kalmaması için birçok yatırım yaptığını aktaran Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamızla Doğu ve Güneydoğu insanının bağları gerçekten de çok güçlü. Biz de bugün aynı anlayışla, aynı ruhla, aynı istikamette, doğuyu batıdan ayırt etmeden, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Zaza'sıyla 85 milyonu kucaklamak ve aziz milletimize hak ettiği hizmetleri sunmak için bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı 1994 yılının Milli Görüş belediyeciliği için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Erbakan, 1994 ruhunu yeniden canlandırmak için 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde destek istedi.1994'te israfın, rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir belediyecilik anlayışının ortaya konulduğunu, bununla beraber efsane hizmetlerle halkın buluştuğunu söyleyen Erbakan şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230909/fatih-erbakan--zenginden-daha-az-fakirden-daha-cok-vergi-alan-bir-sisteme-hayir-1075341344.html
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fatih erbakan, yerel seçimler, yerel seçim
fatih erbakan, yerel seçimler, yerel seçim
Erbakan: 30 sene sonra belediyelerde tertemiz bir sayfanın açılması için hazırlanıyoruz
17:55 21.09.2023 (güncellendi: 18:01 21.09.2023) Abone ol
İstanbul Kartal'da yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, 'Milli Görüş ruhuna' atıfta bulunarak "30 sene sonra belediyelerde tertemiz bir sayfanın açılması için 2024'te yeniden Milli Görüş ruhuyla, Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden hakim olması için seçimlere hazırlanıyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kartal'da Gümüşpınar Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan'ın, Doğu ve Güneydoğu insanının hakkını savunmak için Bingöl'de yaptığı konuşmadan dolayı ceza aldığını dile getirerek sözlerine başladı.
Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin doğusunun da kalkınması, bölgedeki gençlerin işsizlik yüzünden batıya göç etmek zorunda kalmaması için birçok yatırım yaptığını aktaran Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamızla Doğu ve Güneydoğu insanının bağları gerçekten de çok güçlü. Biz de bugün aynı anlayışla, aynı ruhla, aynı istikamette, doğuyu batıdan ayırt etmeden, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Zaza'sıyla 85 milyonu kucaklamak ve aziz milletimize hak ettiği hizmetleri sunmak için bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.
Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı 1994 yılının Milli Görüş belediyeciliği için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Erbakan, 1994 ruhunu yeniden canlandırmak için 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde destek istedi.
1994'te israfın, rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir belediyecilik anlayışının ortaya konulduğunu, bununla beraber efsane hizmetlerle halkın buluştuğunu söyleyen Erbakan şöyle konuştu:
"Şimdi bugün gençler belediye başkanı dendiği zaman kendisini, ailesini, sülalesini, şoförünü, sekreterini, özel kalem müdürünü, hepsini zengin eden, belediye başkanı olunca yürüyüşü bile değişen, halka tepeden bakan, bırakın belediye başkanını, belediye meclis üyesinin dahi zengin olduğu bir belediyecilik tahayyül ediyorlar.
30 sene sonra belediyelerde tertemiz bir sayfanın açılması için 2024'te yeniden Milli Görüş ruhuyla, Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden hakim olması için Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere hazırlanıyoruz."