Erbakan: 30 sene sonra belediyelerde tertemiz bir sayfanın açılması için hazırlanıyoruz

"Şimdi bugün gençler belediye başkanı dendiği zaman kendisini, ailesini, sülalesini, şoförünü, sekreterini, özel kalem müdürünü, hepsini zengin eden, belediye başkanı olunca yürüyüşü bile değişen, halka tepeden bakan, bırakın belediye başkanını, belediye meclis üyesinin dahi zengin olduğu bir belediyecilik tahayyül ediyorlar.

30 sene sonra belediyelerde tertemiz bir sayfanın açılması için 2024'te yeniden Milli Görüş ruhuyla, Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden hakim olması için Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere hazırlanıyoruz."