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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.25'te Türkiye'ye... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T06:30+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
abd
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililerle Türkiye'ye gitti.
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recep tayyip erdoğan, abd, birleşmiş milletler (bm)
recep tayyip erdoğan, abd, birleşmiş milletler (bm)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

06:30 21.09.2023
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.25'te Türkiye'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililerle Türkiye'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'den ayrımcılığa karşı ortak açıklama
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