https://sputniknews.com.tr/20230921/cumhurbaskani-erdogan-abdden-ayrildi-1075641661.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.25'te Türkiye'ye... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T06:30+0300
2023-09-21T06:30+0300
2023-09-21T06:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
abd
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/13/1075603971_0:110:2080:1280_1920x0_80_0_0_7759a7cf8353333582ea43d077e3b38e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililerle Türkiye'ye gitti.
https://sputniknews.com.tr/20230921/cumhurbaskani-erdogan-ve-malezya-basbakani-enverden-ayrimciliga-karsi-ortak-aciklama-1075641385.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/13/1075603971_115:0:1966:1388_1920x0_80_0_0_922927513114abe677729b1fef7e026e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, abd, birleşmiş milletler (bm)
recep tayyip erdoğan, abd, birleşmiş milletler (bm)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.25'te Türkiye'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililerle Türkiye'ye gitti.