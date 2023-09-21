https://sputniknews.com.tr/20230921/cumhurbaskani-erdogan-abdden-ayrildi-1075641661.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.25'te Türkiye'ye... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T06:30+0300

2023-09-21T06:30+0300

2023-09-21T06:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

abd

birleşmiş milletler (bm)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililerle Türkiye'ye gitti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/cumhurbaskani-erdogan-ve-malezya-basbakani-enverden-ayrimciliga-karsi-ortak-aciklama-1075641385.html

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recep tayyip erdoğan, abd, birleşmiş milletler (bm)