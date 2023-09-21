https://sputniknews.com.tr/20230921/buse-tosun-cavusoglu-dunya-sampiyonu--1075664379.html

Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu

Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilo finalinde Türk milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Delgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla yenerek altın madalya kazandı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

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buse tosun

spor

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güreş

dünya şampiyonası

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Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Türk milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu büyüklerde çıktığı ilk finalde dünya şampiyonluğuna ulaştı.Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse Tosun , kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı.Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı.Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230920/buse-tosun-cavusoglu-dunya-gures-sampiyonasinda-turkiyeye-paris-2024e-kota-kazandirdi-1075632964.html

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