https://sputniknews.com.tr/20230921/buse-tosun-cavusoglu-dunya-sampiyonu--1075664379.html
Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu
Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilo finalinde Türk milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Delgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla yenerek altın madalya kazandı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T21:58+0300
2023-09-21T21:58+0300
2023-09-21T22:08+0300
buse tosun
spor
altın madalya
güreş
dünya şampiyonası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075664503_0:4:2048:1156_1920x0_80_0_0_28e39afdf93a4f005f15bc53fe61cb00.jpg
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Türk milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu büyüklerde çıktığı ilk finalde dünya şampiyonluğuna ulaştı.Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse Tosun , kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı.Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı.Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230920/buse-tosun-cavusoglu-dunya-gures-sampiyonasinda-turkiyeye-paris-2024e-kota-kazandirdi-1075632964.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075664503_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_2ba6b1391cd2f8da79c72e46c4eadc8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
buse tosun çavuşoğlu dünya şampiyonu mu oldu, buse tosun çavuşoğlu kimdir, buse tosun çavuşoğlu nereli, buse tosun çavuşoğlu kaç yaşında
buse tosun çavuşoğlu dünya şampiyonu mu oldu, buse tosun çavuşoğlu kimdir, buse tosun çavuşoğlu nereli, buse tosun çavuşoğlu kaç yaşında
Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu
21:58 21.09.2023 (güncellendi: 22:08 21.09.2023) Abone ol
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilo finalinde Türk milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Delgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla yenerek altın madalya kazandı.
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Türk milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu büyüklerde çıktığı ilk finalde dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse Tosun , kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı.
Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı.
Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.