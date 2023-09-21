https://sputniknews.com.tr/20230921/borrell-bakan-fidanla-ab-turkiye-iliskilerinde-atilacak-gelecek-adimlari-konustuk-1075665260.html
Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk
Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la New York'ta görüş alışverişi yapma... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T22:59+0300
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Borrell, sosyal medya platformu X hesabından, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.Fidan'la BM'de görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu aktaran Borrell, "AB Komisyonu ile birlikte AB Konseyi'ne sunacağım rapor öncesinde, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk" ifadesini kullandı.Borrell, Karabağ'daki "son derece endişe verici" durumu da ele aldıklarını belirtti.AB Konseyi, haziranda düzenlenen son liderler zirvesinde, Borrell ve AB Komisyonu'ndan, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ışığında, sonbaharda görüşülmek üzere Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlamalarını istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/disisleri-bakani-hakan-fidan-misir-disisleri-bakani-sameh-shoukry-ile-gorustu-1075615811.html
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josep borrell, fidan, hakan fidan, avrupa, avrupa birliği, avrupa birliği
Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la New York'ta görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu belirterek, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları ele aldıklarını ifade etti.
Borrell, sosyal medya platformu X hesabından, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Fidan'la BM'de görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu aktaran Borrell, "AB Komisyonu ile birlikte AB Konseyi'ne sunacağım rapor öncesinde, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk" ifadesini kullandı.
Borrell, Karabağ'daki "son derece endişe verici" durumu da ele aldıklarını belirtti.
AB Konseyi, haziranda düzenlenen son liderler zirvesinde, Borrell ve AB Komisyonu'ndan, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ışığında, sonbaharda görüşülmek üzere Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlamalarını istemişti.