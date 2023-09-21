https://sputniknews.com.tr/20230921/bakan-simsek-fiyat-istikrarini-saglamak-en-onemli-onceligimiz-1075660610.html
Mehmet Şimşek’ten 'faiz kararı' açıklaması
Mehmet Şimşek’ten 'faiz kararı' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirerek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T19:27+0300
2023-09-21T19:27+0300
2023-09-21T19:34+0300
ekonomi
mehmet şimşek
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tcmb 2018 yılında para ve kur politikası raporu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'a çıkarma kararını değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet şimşek, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb 2018 yılında para ve kur politikası raporu
mehmet şimşek, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb 2018 yılında para ve kur politikası raporu
Mehmet Şimşek’ten 'faiz kararı' açıklaması
19:27 21.09.2023 (güncellendi: 19:34 21.09.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirerek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'a çıkarma kararını değerlendirdi.
Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.