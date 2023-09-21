https://sputniknews.com.tr/20230921/abd-polisi-bu-kez-macta-muzigi-durdurmayan-bando-sefini-elektrosok-tabancasiyla-vurdu-1075647042.html
ABD polisi bu kez maçta müziği durdurmayan bando şefini elektroşok tabancasıyla vurdu
ABD polisi bu kez maçta müziği durdurmayan bando şefini elektroşok tabancasıyla vurdu
ABD’nin Alabama eyaletinde Amerikan futbolu maçında bando takımını yöneten şef, polisin müziği durdurma uyarısını dikkate almadığı gerekçesiyle gözaltına... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T11:41+0300
2023-09-21T11:41+0300
2023-09-21T11:41+0300
dünya
video
abd polisi
şok tabancası
maç
abd
alabama
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ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham kentinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu müsabakasında bando takımını yöneten bir kişi, polisin müziği durdurma uyarısını uymadı.Polis maçın ardından bando takımının stadyumu boşaltmasını isterken, bando şefi son şarkıyı bitirdikten sonra çıkacaklarını söyledi.Tartışmanın ardından polis, bando şefini gözaltına almaya çalışırken öğrencilerin gözü önünde elektroşok tabancasıyla vurdu.Stadyumla yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.
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ABD polisi bu kez maçta müziği durdurmayan bando şefini elektroşok tabancasıyla vurdu
ABD polisi bu kez maçta müziği durdurmayan bando şefini elektroşok tabancasıyla vurdu
2023-09-21T11:41+0300
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video, abd polisi, şok tabancası, maç, abd, alabama, видео
video, abd polisi, şok tabancası, maç, abd, alabama, видео
ABD polisi bu kez maçta müziği durdurmayan bando şefini elektroşok tabancasıyla vurdu
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ABD’nin Alabama eyaletinde Amerikan futbolu maçında bando takımını yöneten şef, polisin müziği durdurma uyarısını dikkate almadığı gerekçesiyle gözaltına alınırken defalarca elektroşok tabancasıyla vuruldu.
ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham kentinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu müsabakasında bando takımını yöneten bir kişi, polisin müziği durdurma uyarısını uymadı.
Polis maçın ardından bando takımının stadyumu boşaltmasını isterken, bando şefi son şarkıyı bitirdikten sonra çıkacaklarını söyledi.
Tartışmanın ardından polis, bando şefini gözaltına almaya çalışırken öğrencilerin gözü önünde elektroşok tabancasıyla vurdu.
Stadyumla yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.