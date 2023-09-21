https://sputniknews.com.tr/20230921/3-yasindaki-cocugun-kulagindan-23-canli-kurtcuk-cikarildi-1075639991.html

3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 canlı kurtçuk çıkarıldı

3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 canlı kurtçuk çıkarıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki kızın kulağından 23 adet canlı kurtçuk çıkartıldı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T02:00+0300

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türkiye

tatvan

bitlis

kurtçuk

çocuk

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kulağındaki ağrı ve kanama şikayetiyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen kız çocuğu, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Gamze Öztürk tarafından muayene edildi.Kontrollerde kulağında sinek larvaları tespit edilen çocuk, tedaviye alındı.Çocuk, ilaçla yapılan müdahale sonucu kulağındaki larvalar temizlendikten sonra taburcu edildi.Op. Dr. Öztürk, gazetecilere, çocuğun babası tarafından hastaneye getirildiğini belirterek, "Kırsal kesimde yaşamaktaydı ve biraz geç getirildi. Poliklinik ortamında ve mikroskop desteğiyle dış kulak yolundan 23 canlı kurtçuk çıkardık. Serumla yıkamamızı yaptıktan sonra tomografi çektik ve başka kurtçuk olmadığından emin olduk. Hastamızın genel durumu gayet iyi, yakından takip ediyoruz. İlaç tedavisi devam ediyor" diye konuştu.Bu gibi durumlarda hastanın vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

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