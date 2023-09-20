https://sputniknews.com.tr/20230920/voronej-bolgesinde-rusyaya-ait-su-34-dustu-1075619059.html

Voronej bölgesinde Rusya’ya ait SU-34 düştü

Voronej bölgesinde Rusya’ya ait SU-34 düştü

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Voronej bölgesinde SU-34 avcı bombardıman uçağının düştüğü bildirildi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T13:00+0300

2023-09-20T13:00+0300

2023-09-20T13:00+0300

rusya

rusya savunma bakanlığı

voronej

su-34

su-34

su-34 uçağı

savunma

düşmek

kaza

uçak kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1e/1044850581_0:54:1610:960_1920x0_80_0_0_1d122ea8822c264205f71b5a3f1950fe.jpg

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada olayın 20 Eylül Çarşamba günü Moskova saatiyle 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Mürettebatın mühimmatsız olarak planlanmış bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği ifade ifade edilirken uçak düşmeden önce mürettebatın uçaktan atlamayı başardığı vurgulandı. Rus Savunma Bakanlığı uçağın yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede düştüğünü ve herhangi bir hasar yahut can kaybının olmadığını belirtti. İlk verilere göre uçağın düşme sebebinin teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği dile getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/azerbaycan-ateskes-anlasmasi-saglandi-1075619160.html

rusya

voronej

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, su-34, su-34, su-34 uçağı, düşmek, kaza, uçak kazası