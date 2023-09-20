https://sputniknews.com.tr/20230920/voronej-bolgesinde-rusyaya-ait-su-34-dustu-1075619059.html
Voronej bölgesinde Rusya’ya ait SU-34 düştü
Voronej bölgesinde Rusya’ya ait SU-34 düştü
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Voronej bölgesinde SU-34 avcı bombardıman uçağının düştüğü bildirildi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T13:00+0300
2023-09-20T13:00+0300
2023-09-20T13:00+0300
rusya
rusya savunma bakanlığı
voronej
su-34
su-34
su-34 uçağı
savunma
düşmek
kaza
uçak kazası
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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada olayın 20 Eylül Çarşamba günü Moskova saatiyle 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Mürettebatın mühimmatsız olarak planlanmış bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği ifade ifade edilirken uçak düşmeden önce mürettebatın uçaktan atlamayı başardığı vurgulandı. Rus Savunma Bakanlığı uçağın yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede düştüğünü ve herhangi bir hasar yahut can kaybının olmadığını belirtti. İlk verilere göre uçağın düşme sebebinin teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği dile getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/azerbaycan-ateskes-anlasmasi-saglandi-1075619160.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, su-34, su-34, su-34 uçağı, düşmek, kaza, uçak kazası
rusya, rusya savunma bakanlığı, voronej, su-34, su-34, su-34 uçağı, düşmek, kaza, uçak kazası
Voronej bölgesinde Rusya’ya ait SU-34 düştü
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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Voronej bölgesinde SU-34 avcı bombardıman uçağının düştüğü bildirildi.
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada olayın 20 Eylül Çarşamba günü Moskova saatiyle 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Mürettebatın mühimmatsız olarak planlanmış bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği ifade ifade edilirken uçak düşmeden önce mürettebatın uçaktan atlamayı başardığı vurgulandı.
Rus Savunma Bakanlığı uçağın yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede düştüğünü ve herhangi bir hasar yahut can kaybının olmadığını belirtti. İlk verilere göre uçağın düşme sebebinin teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği dile getirildi.