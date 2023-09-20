https://sputniknews.com.tr/20230920/valilik-duyurdu-ataturkun-fotografina-yonelik-uygunsuz-hareketler-yapan-supheli-gozaltinda-1075613884.html
Valilik duyurdu: Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli gözaltında
Valilik duyurdu: Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli gözaltında
İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T08:43+0300
2023-09-20T08:43+0300
2023-09-20T08:57+0300
türkiye
atatürk
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İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.
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atatürk
Valilik duyurdu: Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli gözaltında
08:43 20.09.2023 (güncellendi: 08:57 20.09.2023) Abone ol
İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.
Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.