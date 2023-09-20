https://sputniknews.com.tr/20230920/soygu-moskova-tahran-isbirligi-yeni-duzeye-cikiyor-1075616627.html
Şoygu: Moskova-Tahran işbirliği yeni düzeye çıkıyor
Şoygu: Moskova-Tahran işbirliği yeni düzeye çıkıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova ve Tahran’ın savunma alanındaki strateji ortaklığı güçlendirmeye devam ettiğini belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T10:59+0300
2023-09-20T10:59+0300
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İranlı mevkidaşı Muhammed Rıza Aştiani ile görüşmede, “ABD ve Batılı müttefiklerinin baskısına rağmen planlanan faaliyetlerin tamamını uygulaya amaçlıyoruz. Rusya ve İran üzerindeki yaptırım baskısı, boşuna olduğunu gösterirken Rusya-İran etkileşimi yeni seviyeye çıkıyor” ifadesini kullandı.Orta Doğu’da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik ortak eylemleri sürdürmeye hazır olduğunu söyleyen Rus bakan, Rusya-İran diyalogunun hızla geliştiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bunun büyük ölçüde Rusya ve İran liderleri arasında gelişen güvene dayalı ilişkiden kaynaklandığını belirten Şoygu, “Yaptığımız toplantıların sıklığı, savunma sektöründeki stratejik ortaklığın ve askeri işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak niyeti doğruluyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230919/irandan-silah-ambargosunu-yururlukte-tutma-karari-alan-3-avrupa-ulkesine-tepki-1075603332.html
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iran, rusya, sergey şoygu
iran, rusya, sergey şoygu
Şoygu: Moskova-Tahran işbirliği yeni düzeye çıkıyor
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova ve Tahran’ın savunma alanındaki strateji ortaklığı güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İranlı mevkidaşı Muhammed Rıza Aştiani ile görüşmede, “ABD ve Batılı müttefiklerinin baskısına rağmen planlanan faaliyetlerin tamamını uygulaya amaçlıyoruz. Rusya ve İran üzerindeki yaptırım baskısı, boşuna olduğunu gösterirken Rusya-İran etkileşimi yeni seviyeye çıkıyor” ifadesini kullandı.
Orta Doğu’da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik ortak eylemleri sürdürmeye hazır olduğunu söyleyen Rus bakan, Rusya-İran diyalogunun hızla geliştiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bunun büyük ölçüde Rusya ve İran liderleri arasında gelişen güvene dayalı ilişkiden kaynaklandığını belirten Şoygu, “Yaptığımız toplantıların sıklığı, savunma sektöründeki stratejik ortaklığın ve askeri işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak niyeti doğruluyor” dedi.