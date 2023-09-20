https://sputniknews.com.tr/20230920/sosyal-medyadaki-nefret-soylemleri-nedeniyle-27-kisi-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1075634654.html
Sosyal medyadaki 'nefret söylemleri' nedeniyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Sosyal medyadaki 'nefret söylemleri' nedeniyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 13 ilde 27... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T20:46+0300
2023-09-20T20:46+0300
2023-09-20T20:47+0300
türkiye
sosyal medya
nefret
nefret ve ayrımcılık suçu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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sosyal medya, nefret, nefret ve ayrımcılık suçu
sosyal medya, nefret, nefret ve ayrımcılık suçu
Sosyal medyadaki 'nefret söylemleri' nedeniyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
20:46 20.09.2023 (güncellendi: 20:47 20.09.2023) Abone ol
Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 13 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.