https://sputniknews.com.tr/20230920/sosyal-medyadaki-nefret-soylemleri-nedeniyle-27-kisi-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1075634654.html

Sosyal medyadaki 'nefret söylemleri' nedeniyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Sosyal medyadaki 'nefret söylemleri' nedeniyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 13 ilde 27... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T20:46+0300

2023-09-20T20:46+0300

2023-09-20T20:47+0300

türkiye

sosyal medya

nefret

nefret ve ayrımcılık suçu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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