https://sputniknews.com.tr/20230920/solntsepekler-dinyeperi-gecmeye-calisan-ukraynali-sabotajcilari-yakti-1075622120.html
‘Solntsepek’ler, Dinyeper’ı geçmeye çalışan Ukraynalı sabotajcıları yaktı’
‘Solntsepek’ler, Dinyeper’ı geçmeye çalışan Ukraynalı sabotajcıları yaktı’
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Solntsepek’ ağır çok namlulu roketatarların, Dinyeper'ı geçmeye çalışan Ukraynalı sabotajcıları yaktığını belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T13:47+0300
2023-09-20T13:47+0300
2023-09-20T13:47+0300
ukrayna krizi
video
solntsepek
ukraynalı
sabotaj
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dinyeper'ı geçerek adalara konuşlanmaya ve ardından nehrin sol yakasına çıkmaya çalışan Ukraynalı militanları yok etme anlarının görüntülerini paylaştı. Açıklamada, “Keşifçiler ve İHA operatörleri tarafından tespit edilen Ukraynalı sabotaj birlikleri, Solntsepek ağır çok namlulu roketatarların hassas vuruşuyla imha edildi” ifadesine yer verildi.
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‘Solntsepek’ler, Dinyeper’ı geçmeye çalışan Ukraynalı sabotajcıları yaktı’
‘Solntsepek’ler, Dinyeper’ı geçmeye çalışan Ukraynalı sabotajcıları yaktı’
2023-09-20T13:47+0300
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video, solntsepek, ukraynalı, sabotaj, rusya savunma bakanlığı, видео
video, solntsepek, ukraynalı, sabotaj, rusya savunma bakanlığı, видео
‘Solntsepek’ler, Dinyeper’ı geçmeye çalışan Ukraynalı sabotajcıları yaktı’
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Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Solntsepek’ ağır çok namlulu roketatarların, Dinyeper'ı geçmeye çalışan Ukraynalı sabotajcıları yaktığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Dinyeper'ı geçerek adalara konuşlanmaya ve ardından nehrin sol yakasına çıkmaya çalışan Ukraynalı militanları yok etme anlarının görüntülerini paylaştı.
Açıklamada, “Keşifçiler ve İHA operatörleri tarafından tespit edilen Ukraynalı sabotaj birlikleri, Solntsepek ağır çok namlulu roketatarların hassas vuruşuyla imha edildi” ifadesine yer verildi.