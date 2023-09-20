https://sputniknews.com.tr/20230920/slutskiy-rus-baris-koruma-misyonu-karabagdaki-gorevine-devam-ediyor-1075616307.html

Slutskiy: Rus barış koruma misyonu Karabağ’daki görevine devam ediyor

Slutskiy: Rus barış koruma misyonu Karabağ’daki görevine devam ediyor

Rusya Devlet Duması milletvekili Slutskiy, Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü askerlerinin mevcut koşullara rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T10:50+0300

2023-09-20T10:50+0300

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Dışişleri Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin lideri Leonid Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü için gereken adımlar Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü anlaşmasında açıkça belirtilmiştir. Aynı belgede, Rusya’nın barış koruma askerlerinin statüsü ve işlevi de belirlendi, onların kalıcı ateşkesi sağlamaları gerekiyordu. Barış koruma misyonu mevcut koşullarda bile görevlerini yerine getirmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Slutskiy, tüm taraflara, akan kanı durdurma ve müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu.Komite Başkanı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Çekya’nın başkenti Prag’da yaptığı, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliği tanımaya hazır olduğu yönündeki açıklamasının, Bakü’ye bölgedeki durumu iç mesele olarak değerlendirme sebebi verebileceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-disisleri-bakanligindan-karabagda-acil-ateskes-cagrisi-1075611075.html

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