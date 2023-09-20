https://sputniknews.com.tr/20230920/sarkici-nilufer-koronaviruse-yakalandigini-acikladi-1075614955.html
Şarkıcı Nilüfer koronavirüse yakalandığını açıkladı
Şarkıcı Nilüfer koronavirüse yakalandığını açıkladı
Yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede virüse yakalandığını öğrenen ve tedavi altına alınan sanatçı Nilüfer, 22 Eylül'de vereceği konseri de ertelemek zorunda... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T09:29+0300
2023-09-20T09:29+0300
2023-09-20T09:29+0300
yaşam
koronavirüs
nilüfer
pozitif
konser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075614801_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_73d6509d422f517bc1e5788630b50f5f.jpg
Sanatçı Nilüfer, koronavirüs testinin pozitif çıktını duyurdu. Kovi-19'a yakalandığını duyuran Nilüfer, tedavisinin hastanede sürdüğünü açıkladı.Nilüfer, rahatsızlığı sebebiyle konserlerine ara verdiğini belirtti.Sanatçı, 22 Eylül'de yapılacak Kuruçeşme Açık Hava Konseri'nin ertelendiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230919/saglik-bakani-kocadan-eris-varyanti-aciklamasi-halkimiz-icin-gundem-olmaya-deger-degil-1075604517.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075614801_78:0:1145:800_1920x0_80_0_0_b1f834e332783f3fcbc952cd36d19d8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, nilüfer, pozitif, konser
koronavirüs, nilüfer, pozitif, konser
Şarkıcı Nilüfer koronavirüse yakalandığını açıkladı
Abone ol
Yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede virüse yakalandığını öğrenen ve tedavi altına alınan sanatçı Nilüfer, 22 Eylül'de vereceği konseri de ertelemek zorunda kaldı.
Sanatçı Nilüfer, koronavirüs testinin pozitif çıktını duyurdu. Kovi-19'a yakalandığını duyuran Nilüfer, tedavisinin hastanede sürdüğünü açıkladı.
Nilüfer, rahatsızlığı sebebiyle konserlerine ara verdiğini belirtti.
Sanatçı, 22 Eylül'de yapılacak Kuruçeşme Açık Hava Konseri'nin ertelendiğini söyledi.