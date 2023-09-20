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https://sputniknews.com.tr/20230920/sahte-tuketici-yorumlarina-ceza-yolda-1075613184.html
Sahte tüketici yorumlarına ceza yolda
Sahte tüketici yorumlarına ceza yolda
Ticaret Bakanlığı tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, gerçeği yansıtmayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T07:32+0300
2023-09-20T07:32+0300
ekonomi
ticaret
ticaret bakanlığı
yorum
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Reklam Kurulu, 12 Eylül tarihli son toplantısında 138 dosyayı inceledi. Kurul, yılın 9 aylık döneminde ise bin 346 dosyada “reklam durdurma” ile birlikte 64 milyon 141 bin lira para cezası uyguladı.Satın alma kararını yönlendirenlere cezaHürriyet'in haberine göre, toplantıda ayrıca tüketici deneyim ve görüşlerinden oluşan “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz”, ilke kararı olarak kabul edildi. Böylece, mal ve hizmet satışında “sahte olumlu yorumlar, yüksek, yıldızlı puanlarla” ya da rakiplerin ürünlerini kötüleyen “olumsuz yorumlar, düşük puanlarla” tüketicinin satın alma kararını yönlendiren satıcılar ile bunlara yer veren e-ticaret platformlarının bu davranışları “haksız ticari uygulama” kabul edilerek cezalandırılacak. Bunlara reklam durdurma ile para cezası verilebilecek, erişim engeli getirilebilecek.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, “Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, ihtiyaç ve fayda/maliyet kıstaslarından oluşan satın alma karar alma süreçlerini açık ve anlaşılır olmayan ifade ya da tasarımlarla manipüle eden, kötü niyetli satıcı veya sağlayıcılar tarafından yayımlanan muvazaalı değerlendirmelerle tüketicilerimizi aldatan, gerçeği yansıtmayan ya da varlığı ispatlanamayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamalar yasaklanarak, haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiş bulunmaktadır” denildi.Sağlık beyanı vermek yasakKılavuza göre tüketici değerlendirmeleri, olumlu ya da olumsuz olmasına bakılmaksızın en az bir yıl süreyle tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayınlanacak. Satıcı tüketicinin ürün veya hizmeti değerlendirmesini sınırlayamayacak. Örneğin bir ayakkabının orjinal olmadığı, kusurlu çıktığı gibi deneyimini dile getirmesi engellenemeyecek. Öte yandan, sitelerde sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmeleri de yayınlanamayacak. Örneğin kozalak macunu satın alan bir tüketicinin “Öksürüğüme iyi geldi, astım ve bronşite karşı faydalı” yorumu satıcı tarafından yayınlanamayacak.
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ticaret, ticaret bakanlığı, yorum
ticaret, ticaret bakanlığı, yorum

Sahte tüketici yorumlarına ceza yolda

07:32 20.09.2023
© AAAlışveriş
Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, gerçeği yansıtmayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamaları yasakladığını duyurdu.
Reklam Kurulu, 12 Eylül tarihli son toplantısında 138 dosyayı inceledi. Kurul, yılın 9 aylık döneminde ise bin 346 dosyada “reklam durdurma” ile birlikte 64 milyon 141 bin lira para cezası uyguladı.

Satın alma kararını yönlendirenlere ceza

Hürriyet'in haberine göre, toplantıda ayrıca tüketici deneyim ve görüşlerinden oluşan “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz”, ilke kararı olarak kabul edildi. Böylece, mal ve hizmet satışında “sahte olumlu yorumlar, yüksek, yıldızlı puanlarla” ya da rakiplerin ürünlerini kötüleyen “olumsuz yorumlar, düşük puanlarla” tüketicinin satın alma kararını yönlendiren satıcılar ile bunlara yer veren e-ticaret platformlarının bu davranışları “haksız ticari uygulama” kabul edilerek cezalandırılacak. Bunlara reklam durdurma ile para cezası verilebilecek, erişim engeli getirilebilecek.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, “Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, ihtiyaç ve fayda/maliyet kıstaslarından oluşan satın alma karar alma süreçlerini açık ve anlaşılır olmayan ifade ya da tasarımlarla manipüle eden, kötü niyetli satıcı veya sağlayıcılar tarafından yayımlanan muvazaalı değerlendirmelerle tüketicilerimizi aldatan, gerçeği yansıtmayan ya da varlığı ispatlanamayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamalar yasaklanarak, haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiş bulunmaktadır” denildi.

Sağlık beyanı vermek yasak

Kılavuza göre tüketici değerlendirmeleri, olumlu ya da olumsuz olmasına bakılmaksızın en az bir yıl süreyle tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayınlanacak. Satıcı tüketicinin ürün veya hizmeti değerlendirmesini sınırlayamayacak. Örneğin bir ayakkabının orjinal olmadığı, kusurlu çıktığı gibi deneyimini dile getirmesi engellenemeyecek. Öte yandan, sitelerde sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmeleri de yayınlanamayacak. Örneğin kozalak macunu satın alan bir tüketicinin “Öksürüğüme iyi geldi, astım ve bronşite karşı faydalı” yorumu satıcı tarafından yayınlanamayacak.
Televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
EKONOMİ
Reklam Kurulu'ndan 9 ayda 64 milyon lira ceza
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