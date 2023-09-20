Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 5 saldırısı püskürtüldü. Düşmanın kaybı 175 asker, bir tank, bir zırhlı savaş aracı ve üç kamyonet olarak gerçekleşti. Ayrıca düşman topçularıyla mücadele çalışmaları sırasında ABD yapımı M109 Paladin obüsü, Polonya yapımı Krab topu, D-30 obüsü ve Smerç çok namlulu roketatar etkisiz hale getirildi. cephesinde, Ukrayna ordusunun 5 saldırısı püskürtüldü. Düşmanın kaybı 175 asker, bir tank, bir zırhlı savaş aracı ve üç kamyonet olarak gerçekleşti. Ayrıca düşman topçularıyla mücadele çalışmaları sırasındaM109 Paladin obüsü,Krab topu, D-30 obüsü ve Smerç çok namlulu roketatar etkisiz hale getirildi.

Zaporojye cephesinde, 3 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordu birliklerinin 35 askerini, 8 zırhlı savaş aracını, iki otomobilini kaybetti. Düşman topçularıyla mücadele sırasında Ukrayna ordusunun elindeki ABD yapımı M109 Paladin obüsü, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, iki adet D-30 ve bir adet D-20 obüsleri yok edildi. Zaporojye cephesinde, 3 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordu birliklerinin 35 askerini, 8 zırhlı savaş aracını, iki otomobilini kaybetti. Düşman topçularıyla mücadele sırasında Ukrayna ordusunun elindekiM109 Paladin obüsü, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, iki adet D-30 ve bir adet D-20 obüsleri yok edildi.

Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun 2 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevzilerine topçu ve füze saldırıları düzenlendi. Ukrayna ordusunun bu cephedeki kaybı yaklaşık 70 asker, 2 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet ve iki D-30 obüsü oldu. Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun 2 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevzilerine topçu ve füze saldırıları düzenlendi. Ukrayna ordusunun bu cephedeki kaybı yaklaşık 70 asker, 2 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet ve iki D-30 obüsü oldu.

Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü, düşmanın mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi, bir sabotaj grubunun faaliyeti engellendi. Düşman yaklaşık 135 askerini, iki kamyonetini ve Msta-B obüsünü kaybetti. Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü, düşmanın mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi, bir sabotaj grubunun faaliyeti engellendi. Düşman yaklaşık 135 askerini, iki kamyonetini ve Msta-B obüsünü kaybetti.

Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirilirken en az 65 Ukraynalı asker, iki otomobil ve ABD yapımı M1097 Avenger hava savunma füze sistemi etkisiz hale getirildi. Düşman topçularıyla mücadele çalışmaları sırasında ABD yapımı M109 Paladin obüsü, iki adet ABD yapımı M777 topu ve bir D-20 obüsü yok edildi. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu. Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirilirken en az 65 Ukraynalı asker, iki otomobil veM1097 Avenger hava savunma füze sistemi etkisiz hale getirildi. Düşman topçularıyla mücadele çalışmaları sırasındaı M109 Paladin obüsü, iki adetM777 topu ve bir D-20 obüsü yok edildi. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.

Herson cephesinde, 4 sabotaj grubu yok edildi. Düşmanın kaybı 60 asker, bir zırhlı savaş aracı, dört otomobil olarak gerçekleşti. Düşman topçularıyla mücadele sırasında iki adet ABD yapımı M777 topu ve bir D-30 obüsü vuruldu. Herson cephesinde, 4 sabotaj grubu yok edildi. Düşmanın kaybı 60 asker, bir zırhlı savaş aracı, dört otomobil olarak gerçekleşti. Düşman topçularıyla mücadele sırasında iki adetM777 topu ve bir D-30 obüsü vuruldu.

Nikolayev Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun Su-24m bombardıman uçağı vuruldu. Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Dolgintsevo hava üssünde Ukrayna ordusuna ait MiG-29 savaş uçağı etkisiz hale getirildi. Nikolayev Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun Su-24m bombardıman uçağı vuruldu. Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Dolgintsevo hava üssünde Ukrayna ordusuna ait MiG-29 savaş uçağı etkisiz hale getirildi.