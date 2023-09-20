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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-11-saldirisi-puskurtuldu-1075626758.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 11 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 11 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun 5 saldırısını püskürttüğünü belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, günlük basın toplantısında, Rus ordusunun özel askeri harekatı sürdürdüğünü belirterek şu bilgileri verdi:
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igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, herson, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, polonya
igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, herson, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, polonya

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 11 saldırısı püskürtüldü

17:00 20.09.2023 (güncellendi: 17:03 20.09.2023)
© Sputnik / Dmitriy Makeev / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun 5 saldırısını püskürttüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, günlük basın toplantısında, Rus ordusunun özel askeri harekatı sürdürdüğünü belirterek şu bilgileri verdi:
Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 5 saldırısı püskürtüldü. Düşmanın kaybı 175 asker, bir tank, bir zırhlı savaş aracı ve üç kamyonet olarak gerçekleşti. Ayrıca düşman topçularıyla mücadele çalışmaları sırasında ABD yapımı M109 Paladin obüsü, Polonya yapımı Krab topu, D-30 obüsü ve Smerç çok namlulu roketatar etkisiz hale getirildi.
Zaporojye cephesinde, 3 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordu birliklerinin 35 askerini, 8 zırhlı savaş aracını, iki otomobilini kaybetti. Düşman topçularıyla mücadele sırasında Ukrayna ordusunun elindeki ABD yapımı M109 Paladin obüsü, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, iki adet D-30 ve bir adet D-20 obüsleri yok edildi.
Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun 2 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevzilerine topçu ve füze saldırıları düzenlendi. Ukrayna ordusunun bu cephedeki kaybı yaklaşık 70 asker, 2 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet ve iki D-30 obüsü oldu.
Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü, düşmanın mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi, bir sabotaj grubunun faaliyeti engellendi. Düşman yaklaşık 135 askerini, iki kamyonetini ve Msta-B obüsünü kaybetti.
Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirilirken en az 65 Ukraynalı asker, iki otomobil ve ABD yapımı M1097 Avenger hava savunma füze sistemi etkisiz hale getirildi. Düşman topçularıyla mücadele çalışmaları sırasında ABD yapımı M109 Paladin obüsü, iki adet ABD yapımı M777 topu ve bir D-20 obüsü yok edildi. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.
Herson cephesinde, 4 sabotaj grubu yok edildi. Düşmanın kaybı 60 asker, bir zırhlı savaş aracı, dört otomobil olarak gerçekleşti. Düşman topçularıyla mücadele sırasında iki adet ABD yapımı M777 topu ve bir D-30 obüsü vuruldu.
Nikolayev Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun Su-24m bombardıman uçağı vuruldu. Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Dolgintsevo hava üssünde Ukrayna ordusuna ait MiG-29 savaş uçağı etkisiz hale getirildi.
Son 24 saatte dört adet Storm Shadow seyir füzesi ve 42 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.
Polonya- AB- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
Ukrayna krizi
'Halkın isteği azaldı' denilerek duyuruldu: 'Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz'
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