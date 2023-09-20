https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075609760.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin bugün Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T01:19+0300
2023-09-20T01:19+0300
2023-09-20T01:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103906/77/1039067734_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_ddb82fa0d014d388ae79c3adef325ab7.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, “Bugün 19 Eylül'de Moskova saati ile 23:45 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'yla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait İHA, hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103906/77/1039067734_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_ca84ce6f498b5b4bc0d132d823dd771d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, iha
ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, iha
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin bugün Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Bugün 19 Eylül'de Moskova saati ile 23:45 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'yla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait İHA, hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadeleri kullanıldı.