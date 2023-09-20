https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075609760.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin bugün Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T01:19+0300

2023-09-20T01:19+0300

2023-09-20T01:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

iha

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, “Bugün 19 Eylül'de Moskova saati ile 23:45 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'yla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait İHA, hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, iha