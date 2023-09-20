https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-karabagdaki-baris-koruma-askerlerimiz-islevini-yerine-getirmeye-devam-edecek-1075620481.html

Rusya: Karabağ’daki barış koruma askerlerimiz işlevini yerine getirmeye devam edecek

Rusya: Karabağ’daki barış koruma askerlerimiz işlevini yerine getirmeye devam edecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki Rus barış koruma askerlerinin mevcut koşullarda işlevini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T13:10+0300

2023-09-20T13:10+0300

2023-09-20T13:11+0300

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ermenistan savunma bakanlığı

çatışma

barış gücü

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü ağır şartlarda görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'ın sivil halkına mümkün olan her türlü yardım sağlanıyor” ifadesine yer verildi.Rus barış gücü komutanlarının Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ temsilcileri ile yakın temas halinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Kan dökülmesinin önlenmesi, sivillere yönelik insani hukuk kurallarına uyulması ve Rus barış gücü birliğinin güvenliğinin sağlanması için görüşmeler yapılıyor” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus barış gücü komutanlarının arabuluculuğunda, Azerbaycan tarafı ile Dağlık Karabağ temsilcileri arasında tam ateşkes anlaşmasına varıldı. Bu anlaşmanın uygulanması Rus barışı gücü komutanlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilecek” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230920/kremlin-moskova-ermenistanin-karabagla-ilgili-serzenislerini-kabul-etmiyor-1075619204.html

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