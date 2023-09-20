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Rusya: Karabağ’daki barış koruma askerlerimiz işlevini yerine getirmeye devam edecek
Rusya: Karabağ’daki barış koruma askerlerimiz işlevini yerine getirmeye devam edecek
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki Rus barış koruma askerlerinin mevcut koşullarda işlevini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T13:10+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü ağır şartlarda görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'ın sivil halkına mümkün olan her türlü yardım sağlanıyor” ifadesine yer verildi.Rus barış gücü komutanlarının Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ temsilcileri ile yakın temas halinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Kan dökülmesinin önlenmesi, sivillere yönelik insani hukuk kurallarına uyulması ve Rus barış gücü birliğinin güvenliğinin sağlanması için görüşmeler yapılıyor” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus barış gücü komutanlarının arabuluculuğunda, Azerbaycan tarafı ile Dağlık Karabağ temsilcileri arasında tam ateşkes anlaşmasına varıldı. Bu anlaşmanın uygulanması Rus barışı gücü komutanlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilecek” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/kremlin-moskova-ermenistanin-karabagla-ilgili-serzenislerini-kabul-etmiyor-1075619204.html
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Rusya: Karabağ’daki barış koruma askerlerimiz işlevini yerine getirmeye devam edecek

13:10 20.09.2023 (güncellendi: 13:11 20.09.2023)
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinKarabağ, Rus barış gücü
Karabağ, Rus barış gücü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki Rus barış koruma askerlerinin mevcut koşullarda işlevini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü ağır şartlarda görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'ın sivil halkına mümkün olan her türlü yardım sağlanıyor” ifadesine yer verildi.
Rus barış gücü komutanlarının Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ temsilcileri ile yakın temas halinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Kan dökülmesinin önlenmesi, sivillere yönelik insani hukuk kurallarına uyulması ve Rus barış gücü birliğinin güvenliğinin sağlanması için görüşmeler yapılıyor” dendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus barış gücü komutanlarının arabuluculuğunda, Azerbaycan tarafı ile Dağlık Karabağ temsilcileri arasında tam ateşkes anlaşmasına varıldı. Bu anlaşmanın uygulanması Rus barışı gücü komutanlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilecek” diye kaydetti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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