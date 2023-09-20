https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-senator-klimov-rusya-ermeni-halkinin-egemenliginin-garantisi-olmaya-devam-ediyor-1075616525.html

Rus Senatör Klimov: Rusya, Ermeni halkının egemenliğinin garantisi olmaya devam ediyor

Rus Senatör Klimov: Rusya, Ermeni halkının egemenliğinin garantisi olmaya devam ediyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Ermeni halkının egemenliğinin tek garantisinin... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T10:57+0300

2023-09-20T10:57+0300

2023-09-20T10:57+0300

dünya

ermenistan

rusya

dağlık karabağ

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Rus Senatör Klimov, Sputnik’e açıklamasında, “Benim kişisel bakış açıma göre, Ermeni halkının egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının tek gerçek garantisi, onun tarihi ve coğrafi müttefiki olan Rusya” dedi.Klimov, “Erivan’ın şu anki liderlerinin aklında ne var, sadece tahmin edebilirim. Görünen o ki onlar, Ermeni halkının çıkarlarını kendi çıkarlarından daha fazla önemseyecek bazı denizaşırı ulusların olduğuna inanıyorlar, ama bu olmayacak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/slutskiy-rus-baris-koruma-misyonu-karabagdaki-gorevine-devam-ediyor-1075616307.html

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