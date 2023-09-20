https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-senator-klimov-rusya-ermeni-halkinin-egemenliginin-garantisi-olmaya-devam-ediyor-1075616525.html
Rus Senatör Klimov: Rusya, Ermeni halkının egemenliğinin garantisi olmaya devam ediyor
Rus Senatör Klimov: Rusya, Ermeni halkının egemenliğinin garantisi olmaya devam ediyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Ermeni halkının egemenliğinin tek garantisinin... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T10:57+0300
2023-09-20T10:57+0300
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rusya
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Rus Senatör Klimov, Sputnik’e açıklamasında, “Benim kişisel bakış açıma göre, Ermeni halkının egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının tek gerçek garantisi, onun tarihi ve coğrafi müttefiki olan Rusya” dedi.Klimov, “Erivan’ın şu anki liderlerinin aklında ne var, sadece tahmin edebilirim. Görünen o ki onlar, Ermeni halkının çıkarlarını kendi çıkarlarından daha fazla önemseyecek bazı denizaşırı ulusların olduğuna inanıyorlar, ama bu olmayacak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/slutskiy-rus-baris-koruma-misyonu-karabagdaki-gorevine-devam-ediyor-1075616307.html
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ermenistan, rusya, dağlık karabağ
ermenistan, rusya, dağlık karabağ
Rus Senatör Klimov: Rusya, Ermeni halkının egemenliğinin garantisi olmaya devam ediyor
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Ermeni halkının egemenliğinin tek garantisinin Rusya olduğunu belirtti.
Rus Senatör Klimov, Sputnik’e açıklamasında, “Benim kişisel bakış açıma göre, Ermeni halkının egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının tek gerçek garantisi, onun tarihi ve coğrafi müttefiki olan Rusya” dedi.
Klimov, “Erivan’ın şu anki liderlerinin aklında ne var, sadece tahmin edebilirim. Görünen o ki onlar, Ermeni halkının çıkarlarını kendi çıkarlarından daha fazla önemseyecek bazı denizaşırı ulusların olduğuna inanıyorlar, ama bu olmayacak” diye ekledi.