https://sputniknews.com.tr/20230920/protestocular-yeniden-erivandaki-hukumet-binasi-onunde-toplanmaya-basladi-1075624526.html
Protestocular, yeniden Erivan'daki hükümet binası önünde toplanmaya başladı
Protestocular, yeniden Erivan'daki hükümet binası önünde toplanmaya başladı
Ateşkes anlaşmasının duyulması sonrası protestocular, Erivan'da bulunan hükümet binası çevresine geldi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T15:50+0300
2023-09-20T15:50+0300
2023-09-20T15:50+0300
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dağlık karabağ krizi
dağlık karabağ
ermenistan
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erivan
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan protestocular, bugün saat 13:00 (TSİ) itibarıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan ateşkes anlaşması sonucununu protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan hükümet binası önünde toplandı. Sabah saatlerinde sakinliğini koruyan hükümet binası önü, öğleden sonra açıklanan anlaşma sonrası hareketlendi. Güvenlik güçleri hükümet binası önünde koridor oluşturdu. Bölgenin tarihi önemiGüney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor. Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu. 1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. 1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı.9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı. Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı.Geçen mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı. Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.
dağlık karabağ
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Ateşkes anlaşması sonrası protestocular, Erivan'daki hükümet binası önünde toplanmaya başladı
Ateşkes anlaşması sonrası protestocular, Erivan'daki hükümet binası önünde toplanmaya başladı
2023-09-20T15:50+0300
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video, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, ermenistan, protesto, erivan, видео
video, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, ermenistan, protesto, erivan, видео
Protestocular, yeniden Erivan'daki hükümet binası önünde toplanmaya başladı
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Ateşkes anlaşmasının duyulması sonrası protestocular, Erivan'da bulunan hükümet binası çevresine geldi.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan protestocular, bugün saat 13:00 (TSİ) itibarıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan ateşkes anlaşması sonucununu protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan hükümet binası önünde toplandı.
Sabah saatlerinde sakinliğini koruyan hükümet binası önü, öğleden sonra açıklanan anlaşma sonrası hareketlendi.
Güvenlik güçleri hükümet binası önünde koridor oluşturdu.
Bölgenin tarihi önemi
Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor. Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu. 1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.
Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. 1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı.
9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı. Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı.
Geçen mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı. Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.