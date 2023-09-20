https://sputniknews.com.tr/20230920/osmaniyede-silahli-catisma-1-asker-hayatini-kaybetti-2-asker-yarali-1075630403.html

Osmaniye’de silahlı çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralı

Osmaniye’de silahlı çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker hayatını kaybetti olurken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T18:01+0300

2023-09-20T18:01+0300

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türkiye

osmaniye

asker

operasyon

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi’ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı. Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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osmaniye

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osmaniye, asker, operasyon