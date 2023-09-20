https://sputniknews.com.tr/20230920/osmaniyede-silahli-catisma-1-asker-hayatini-kaybetti-2-asker-yarali-1075630403.html
Osmaniye’de silahlı çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralı
Osmaniye’de silahlı çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralı
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker hayatını kaybetti olurken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T18:01+0300
2023-09-20T18:01+0300
2023-09-20T18:01+0300
türkiye
osmaniye
asker
operasyon
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi’ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı. Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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osmaniye, asker, operasyon
osmaniye, asker, operasyon
Osmaniye’de silahlı çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralı
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker hayatını kaybetti olurken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi’ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı. Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı.
Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.