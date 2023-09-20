https://sputniknews.com.tr/20230920/macaristan-disisleri-rusya-ile-ukrayna-arasinda-dogrudan-diyalog-kurulmasindan-yanayiz-1075634463.html
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yana olduğunu belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T20:18+0300
2023-09-20T20:18+0300
2023-09-20T20:18+0300
ukrayna krizi
macaristan
peter szijjarto
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
vladimir zelenskiy
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Konuya ilişkin Sputnik’e açıklamada bulunan Szijjarto, Macaristan’ın devam eden ihtilafın çözümü için Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yana olduğunu, bu tür temasların ‘uzun zaman önce’ yapılması gerektiğini söyledi.Bugünlerde BM Genel Kurulu'nun üst düzey haftasında düzenlenen etkinliklere katılan Szijjarto, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için önerdiği planı nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230519/macaristan-yaptirimlar-rusyadan-cok-avrupada-zorluklar-yaratti-1071313788.html
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macaristan, peter szijjarto, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, vladimir zelenskiy
macaristan, peter szijjarto, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, vladimir zelenskiy
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yana olduğunu belirtti.
Konuya ilişkin Sputnik’e açıklamada bulunan Szijjarto, Macaristan’ın devam eden ihtilafın çözümü için Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yana olduğunu, bu tür temasların ‘uzun zaman önce’ yapılması gerektiğini söyledi.
Bugünlerde BM Genel Kurulu'nun üst düzey haftasında düzenlenen etkinliklere katılan Szijjarto, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için önerdiği planı nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi:
“Bizim için en önemli olan şey bunun bir an önce gerçekleşmesidir. İnsanlar ölüyor, aralarında Macarlar da var ve biz bu savaşın sona ermesini isteriz. Çatışmanın taraflarının birbirleriyle diyaloğa girmesi çok önemli. Bunun çok uzun zaman önce olması gerekiyordu.”