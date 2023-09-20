Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız

“Bizim için en önemli olan şey bunun bir an önce gerçekleşmesidir. İnsanlar ölüyor, aralarında Macarlar da var ve biz bu savaşın sona ermesini isteriz. Çatışmanın taraflarının birbirleriyle diyaloğa girmesi çok önemli. Bunun çok uzun zaman önce olması gerekiyordu.”