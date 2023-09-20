https://sputniknews.com.tr/20230920/kepce-operatoru-hasarli-binalari-yikarken-saglam-binalarin-da-duvarlarini-yikti-1075623071.html
Kepçe operatörü hasarlı binaları yıkarken sağlam binaların da duvarlarını yıktı
Kepçe operatörü hasarlı binaları yıkarken sağlam binaların da duvarlarını yıktı
Elazığ’da ağır hasarlı bir binanın yıkımı gerçekleşirken kepçe operatörü ağır hasarlı binanın yanında bulunan sağlam 2 binaya da hasar verdi. 6 dairelerinin... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T14:44+0300
2023-09-20T14:44+0300
2023-09-20T14:44+0300
yaşam
video
yıkım
kepçe operatörü
elazığ
deprem
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Elazığ’da ağır hasar aldığı tespit edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor.Elazığ'da bir mahallede hasarlı 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Fakat, kepçenin kolana vurmasıyla bina yerle bir oldu.Bina yıkılırken bitişiğinde bulunan sağlam 2 binaya da zarar gördü. Şimdiye kadar 6 dairenin zarar gördüğü tespit edilirken bina sakinleri yıkıma tepki gösterdi. Bina sakinleri, kolonların da hasar görmüş olabileceğini bildirdi.
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Kepçe operatörü hasarlı binaları yıkarken sağlam binaların da duvarlarını yıktı
Kepçe operatörü hasarlı binaları yıkarken sağlam binaların da duvarlarını yıktı
2023-09-20T14:44+0300
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PT0M52S
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video, yıkım, kepçe operatörü, elazığ, deprem, видео
video, yıkım, kepçe operatörü, elazığ, deprem, видео
Kepçe operatörü hasarlı binaları yıkarken sağlam binaların da duvarlarını yıktı
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Elazığ’da ağır hasarlı bir binanın yıkımı gerçekleşirken kepçe operatörü ağır hasarlı binanın yanında bulunan sağlam 2 binaya da hasar verdi. 6 dairelerinin duvarları yıkılırken, bina sakinleri olaya tepki gösterdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Elazığ’da ağır hasar aldığı tespit edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Elazığ'da bir mahallede hasarlı 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Fakat, kepçenin kolana vurmasıyla bina yerle bir oldu.
Bina yıkılırken bitişiğinde bulunan sağlam 2 binaya da zarar gördü.
Şimdiye kadar 6 dairenin zarar gördüğü tespit edilirken bina sakinleri yıkıma tepki gösterdi.
Bina sakinleri, kolonların da hasar görmüş olabileceğini bildirdi.