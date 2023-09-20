https://sputniknews.com.tr/20230920/kaldirima-carpan-motosiklet-surucusu-100-metre-suruklendi-1075615209.html
Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi
Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi
Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün kaldırıma çarpmasıyla 100 metre sürüklenmesi sonucu motosikletteki 2 kişi yaralandı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T09:50+0300
2023-09-20T09:50+0300
2023-09-20T09:50+0300
yaşam
video
burdur
motosiklet
motosiklet kazası
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Burdur’un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında motosiklet sürücüsünün aşırı hıza bağlı olarak motosikletinin kontrolünden çıkması sonucunda kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi.Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savrularak yaralandı.Çevredekilerin kazayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
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Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi
Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi
2023-09-20T09:50+0300
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video, burdur, motosiklet, motosiklet kazası, видео
video, burdur, motosiklet, motosiklet kazası, видео
Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi
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Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün kaldırıma çarpmasıyla 100 metre sürüklenmesi sonucu motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Burdur’un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında motosiklet sürücüsünün aşırı hıza bağlı olarak motosikletinin kontrolünden çıkması sonucunda kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savrularak yaralandı.
Çevredekilerin kazayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi