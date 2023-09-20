https://sputniknews.com.tr/20230920/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075614592.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27.0330 liradan, euro 28.8750 liradan güne başladı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T09:20+0300
2023-09-20T09:20+0300
2023-09-20T09:20+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
1 dolar
euro
euro/tl
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Serbest piyasada 27.0310 liradan alınan dolar 27.0330 liradan satılıyor. 28.8730 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.8750 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27.0310 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.8840 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230919/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075586214.html
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dolar, dolar/tl, 1 dolar, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, 1 dolar, euro, euro/tl
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27.0330 liradan, euro 28.8750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27.0310 liradan alınan dolar 27.0330 liradan satılıyor. 28.8730 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.8750 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27.0310 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.8840 lira olmuştu.