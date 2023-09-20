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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü.İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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recep tayyip erdoğan, israil, benyamin netahyahu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

00:19 20.09.2023 (güncellendi: 01:10 20.09.2023)
© İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© İletişim Başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
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