Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.