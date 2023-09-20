https://sputniknews.com.tr/20230920/cinde-hortum-5-kisi-oldu-1075625636.html
Çin'de hortum: 5 kişi öldü
Çin'de hortum: 5 kişi öldü
Çin’in Jiangsu eyaletinde yaşanan hortum felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T15:55+0300
2023-09-20T15:55+0300
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Çin'in doğusunda Jiangsu eyaletinin Suqian şehrinde hortum felaketi yaşandı. Daxing ve Nancai ilçelerinde etkili olan hortum nedeniyle araçlar savrulurken, elektrik hatları devrildi, ortalık savaş alanına döndü.Hortumun yol açtığı kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.İlk bilgilere göre hortumdan 5 bin 512 kişi etkilenirken, bin 646 evde hasar meydana geldi, 405 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
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Çin'de hortum: 5 kişi öldü
Çin'de hortum: 5 kişi öldü
2023-09-20T15:55+0300
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video, çin, hortum, jiangsu, видео
Çin'de hortum: 5 kişi öldü
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Çin’in Jiangsu eyaletinde yaşanan hortum felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Çin'in doğusunda Jiangsu eyaletinin Suqian şehrinde hortum felaketi yaşandı.
Daxing ve Nancai ilçelerinde etkili olan hortum nedeniyle araçlar savrulurken, elektrik hatları devrildi, ortalık savaş alanına döndü.
Hortumun yol açtığı kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
İlk bilgilere göre hortumdan 5 bin 512 kişi etkilenirken, bin 646 evde hasar meydana geldi, 405 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.