https://sputniknews.com.tr/20230920/cin-medyasi-rus-t-80-tanki-savasta-kendini-kanitladi-1075621139.html
Çin medyası: Rus T-80 tankı savaşta kendini kanıtladı
Çin medyası: Rus T-80 tankı savaşta kendini kanıtladı
Çin Ulusal Radyosu (CNR) Rus T-80 tankının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında yüksek verimlilik sergilediğini belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T13:40+0300
2023-09-20T13:40+0300
2023-09-20T13:40+0300
savunma
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t-80 tankı
savunma
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Çinli askeri uzman Shao Yongling, “Zırhlı araç, yüksek hızda manevra yapabilme ve düşük sıcaklık koşullarında görevi yerine getirme yeteneğine sahip” diye konuştu.Bu nedenle söz konusu Rus aracının sıkça 'jet tank' veya 'uçan tank' olarak anıldığı kaydedilen haberde, “T-80 mükemmel özelliklere sahip ve yakın son zamanlarda kendini savaşta kanıtladı” ifadesi kullanıldı.Daha önce Rusya’da, gaz türbinli motorlu T-80 tanklarının üretimine yeniden geçildiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/voronej-bolgesinde-rusyaya-ait-su-34-dustu-1075619059.html
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rusya, rus, çin, t-80, t-80 tankı, savunma
rusya, rus, çin, t-80, t-80 tankı, savunma
Çin medyası: Rus T-80 tankı savaşta kendini kanıtladı
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Çin Ulusal Radyosu (CNR) Rus T-80 tankının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında yüksek verimlilik sergilediğini belirtti.
Çinli askeri uzman Shao Yongling, “Zırhlı araç, yüksek hızda manevra yapabilme ve düşük sıcaklık koşullarında görevi yerine getirme yeteneğine sahip” diye konuştu.
Bu nedenle söz konusu Rus aracının sıkça 'jet tank' veya 'uçan tank' olarak anıldığı kaydedilen haberde, “T-80 mükemmel özelliklere sahip ve yakın son zamanlarda kendini savaşta kanıtladı” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Rusya’da, gaz türbinli motorlu T-80 tanklarının üretimine yeniden geçildiği bildirilmişti.