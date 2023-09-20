Çin medyası: Rus T-80 tankı savaşta kendini kanıtladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
09:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatının kaldırılması gündemde
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:31
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
X herkes için ücretli mi olacak?
12:00
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide yeni gelişmeler
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
20:23
1 dk
SESLİ HABER
Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
20:40
1 dk
SESLİ HABER
‘Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi ABD’ye rakip olacak’
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: “Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok”
20:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar ne kadar güvenli?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Diyanet'ten 23 milyon liralık harcama
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEVRİMCİ HALK OZANI
Cenaze töreni 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisiydi
15:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230920/cin-medyasi-rus-t-80-tanki-savasta-kendini-kanitladi-1075621139.html
Çin medyası: Rus T-80 tankı savaşta kendini kanıtladı
Çin medyası: Rus T-80 tankı savaşta kendini kanıtladı
Çin Ulusal Radyosu (CNR) Rus T-80 tankının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında yüksek verimlilik sergilediğini belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T13:40+0300
2023-09-20T13:40+0300
savunma
rusya
rus
çin
t-80
t-80 tankı
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101580/18/1015801808_0:70:1865:1119_1920x0_80_0_0_91d567bb87c3725530ef2f46a2e6748b.jpg
Çinli askeri uzman Shao Yongling, “Zırhlı araç, yüksek hızda manevra yapabilme ve düşük sıcaklık koşullarında görevi yerine getirme yeteneğine sahip” diye konuştu.Bu nedenle söz konusu Rus aracının sıkça 'jet tank' veya 'uçan tank' olarak anıldığı kaydedilen haberde, “T-80 mükemmel özelliklere sahip ve yakın son zamanlarda kendini savaşta kanıtladı” ifadesi kullanıldı.Daha önce Rusya’da, gaz türbinli motorlu T-80 tanklarının üretimine yeniden geçildiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/voronej-bolgesinde-rusyaya-ait-su-34-dustu-1075619059.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101580/18/1015801808_373:0:1865:1119_1920x0_80_0_0_3de41970207af52f67305d004cf84eb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rus, çin, t-80, t-80 tankı, savunma
rusya, rus, çin, t-80, t-80 tankı, savunma

Çin medyası: Rus T-80 tankı savaşta kendini kanıtladı

13:40 20.09.2023
© Sputnik / Evgeny BiyatovT-80 tankı, Moskova Bölgesi’nde Ordu-2015 uluslararası askeri teknik forumuna hazırlık kapsamında teçhizat sergisinde.
T-80 tankı, Moskova Bölgesi’nde Ordu-2015 uluslararası askeri teknik forumuna hazırlık kapsamında teçhizat sergisinde. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Evgeny Biyatov
Abone olTelegram
Çin Ulusal Radyosu (CNR) Rus T-80 tankının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında yüksek verimlilik sergilediğini belirtti.
Çinli askeri uzman Shao Yongling, “Zırhlı araç, yüksek hızda manevra yapabilme ve düşük sıcaklık koşullarında görevi yerine getirme yeteneğine sahip” diye konuştu.
Bu nedenle söz konusu Rus aracının sıkça 'jet tank' veya 'uçan tank' olarak anıldığı kaydedilen haberde, “T-80 mükemmel özelliklere sahip ve yakın son zamanlarda kendini savaşta kanıtladı” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Rusya’da, gaz türbinli motorlu T-80 tanklarının üretimine yeniden geçildiği bildirilmişti.
Rusya - Akdeniz - tatbikat - Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
SAVUNMA
Voronej bölgesinde Rusya’ya ait SU-34 düştü
13:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала