https://sputniknews.com.tr/20230920/cin-medyasi-rus-t-80-tanki-savasta-kendini-kanitladi-1075621139.html

Çin medyası: Rus T-80 tankı savaşta kendini kanıtladı

Çin medyası: Rus T-80 tankı savaşta kendini kanıtladı

Çin Ulusal Radyosu (CNR) Rus T-80 tankının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında yüksek verimlilik sergilediğini belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T13:40+0300

2023-09-20T13:40+0300

2023-09-20T13:40+0300

savunma

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t-80

t-80 tankı

savunma

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Çinli askeri uzman Shao Yongling, “Zırhlı araç, yüksek hızda manevra yapabilme ve düşük sıcaklık koşullarında görevi yerine getirme yeteneğine sahip” diye konuştu.Bu nedenle söz konusu Rus aracının sıkça 'jet tank' veya 'uçan tank' olarak anıldığı kaydedilen haberde, “T-80 mükemmel özelliklere sahip ve yakın son zamanlarda kendini savaşta kanıtladı” ifadesi kullanıldı.Daha önce Rusya’da, gaz türbinli motorlu T-80 tanklarının üretimine yeniden geçildiği bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230920/voronej-bolgesinde-rusyaya-ait-su-34-dustu-1075619059.html

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