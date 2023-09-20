https://sputniknews.com.tr/20230920/buse-tosun-cavusoglu-dunya-gures-sampiyonasinda-turkiyeye-paris-2024e-kota-kazandirdi-1075632964.html
Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye Paris 2024’e kota kazandırdı
Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye Paris 2024’e kota kazandırdı
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Türk milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi. Gözyaşları... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T19:34+0300
2023-09-20T19:34+0300
2023-09-20T19:37+0300
spor
buse tosun
olimpiyatlar
güreş
final
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Belgrad'da devam eden 023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53, 62, 68 ve 72 kilo sıkletlerinden elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.Türkiye'yi olimpik sıklet 68 kiloda temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı tuşla yenerek çeyrek finale çıktı.Çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova'yı 8-0 mağlup eden Buse, Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını da 11-1 teknik üstünlükle kazanarak adını finale yazdırdı.Böylece 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota alan milli güreşçi, yarın finalde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaşacak.Dünya şampiyonalarında 2 bronz madalyası bulunan Buse Tosun Çavuşoğlu, organizasyonda ilk kez finalde mücadele edecek.Yarı final maçının ardından sevinç gözyaşları döken Buse, yaptığı açıklamada, "Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunun için çalıştım, çok fedakarlık yaptım. İnşallah yarın altın madalya olur" ifadelerini kullandı.
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buse tosun, olimpiyatlar, güreş, final
buse tosun, olimpiyatlar, güreş, final
Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye Paris 2024’e kota kazandırdı
19:34 20.09.2023 (güncellendi: 19:37 20.09.2023) Abone ol
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Türk milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi. Gözyaşları içinde konuşan Çavuşoğlu "Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunun için çok çalıştım, fedakarlık gösterdim. İnşallah yarın da altın olur" dedi.
Belgrad'da devam eden 023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53, 62, 68 ve 72 kilo sıkletlerinden elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.
Türkiye'yi olimpik sıklet 68 kiloda temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı tuşla yenerek çeyrek finale çıktı.
Çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova'yı 8-0 mağlup eden Buse, Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını da 11-1 teknik üstünlükle kazanarak adını finale yazdırdı.
Böylece 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota alan milli güreşçi, yarın finalde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaşacak.
Dünya şampiyonalarında 2 bronz madalyası bulunan Buse Tosun Çavuşoğlu, organizasyonda ilk kez finalde mücadele edecek.
Yarı final maçının ardından sevinç gözyaşları döken Buse, yaptığı açıklamada, "Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunun için çalıştım, çok fedakarlık yaptım. İnşallah yarın altın madalya olur" ifadelerini kullandı.