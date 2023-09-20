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Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti
Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti
Beyoğlu'nda iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı Haydar Arıcıoğlu'nu vurarak öldüren otomobil bakım servisinin sahibi Suat... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T13:20+0300
2023-09-20T13:20+0300
türkiye
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İddiaya göre, ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma büyüyünce Suat Beker silahını çıkararak, Arıcıoğlu'na ateş etmiş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arıcıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Suat Beker ise polise teslim olmuştu.Suat Beker'in ifadesi ortaya çıktıSuat Beker'in emniyetteki ifadesinde, "Haydar ile birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Aramızda bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma vardı. Olaydan 1 gün önce de Haydar ofisime geldiğinde bu yüzden kavga etmiştik. Haydar Arıcıoğlu olay günü tekrar iş yerine geldi. Para yüzünden tartışma çıktı. Bir anda silahını çekti, bana doğrulttu. Ben de tabancamı çekip rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil kendimi korumaktı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beker, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.Öte yandan polis, şüpheli Suat Beker'in ofisinde arama yaptı. Yapılan incelemelerde dolap ve çekmecede değişik çaplarda 7 tabanca, 1 av tüfeği ve bin 175 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs adına 9 tabanca, 2 tüfek olmak üzere toplam 11 adet ruhsat olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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beyoğlu, cinayet, silah
beyoğlu, cinayet, silah

Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti

13:20 20.09.2023
© İHABeyoğlu cinayet
Beyoğlu cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© İHA
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Beyoğlu'nda iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı Haydar Arıcıoğlu'nu vurarak öldüren otomobil bakım servisinin sahibi Suat Beker, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Ruhsatlı 9 tabanca ve 2 tüfeği olduğu belirlenen Beker'in suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
İddiaya göre, ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma büyüyünce Suat Beker silahını çıkararak, Arıcıoğlu'na ateş etmiş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arıcıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Suat Beker ise polise teslim olmuştu.

Suat Beker'in ifadesi ortaya çıktı

Suat Beker'in emniyetteki ifadesinde, "Haydar ile birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Aramızda bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma vardı. Olaydan 1 gün önce de Haydar ofisime geldiğinde bu yüzden kavga etmiştik. Haydar Arıcıoğlu olay günü tekrar iş yerine geldi. Para yüzünden tartışma çıktı. Bir anda silahını çekti, bana doğrulttu. Ben de tabancamı çekip rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil kendimi korumaktı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beker, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Öte yandan polis, şüpheli Suat Beker'in ofisinde arama yaptı. Yapılan incelemelerde dolap ve çekmecede değişik çaplarda 7 tabanca, 1 av tüfeği ve bin 175 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs adına 9 tabanca, 2 tüfek olmak üzere toplam 11 adet ruhsat olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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