Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
09:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatının kaldırılması gündemde
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:31
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
X herkes için ücretli mi olacak?
12:00
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide yeni gelişmeler
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
20:23
1 dk
SESLİ HABER
Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
20:40
1 dk
SESLİ HABER
‘Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi ABD’ye rakip olacak’
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: “Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok”
20:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230920/asgari-ucret-desteginin-ayrintilari-belli-oldu-1075613514.html
Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu
Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımlayarak, 2023’ün ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret desteğinin şartlarını açıkladı... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T07:45+0300
2023-09-20T07:46+0300
ekonomi
asgari ücret
destek
işveren
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075613360_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_edaf35c30af59f8d4d687b4df68b94f7.jpg
İşverenlere asgari ücret desteğinin detayları netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımlayarak, 2023’ün ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret desteğinin şartlarını açıkladı.2023’ün ocak-haziran döneminde günlük 13.33 lira, aylık 399.90 lira olarak verilen asgari ücret desteği; temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 lira, aylık 499.80 lira olarak uygulanacak. Buna göre işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 25 artırılmış oldu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, destekten hangi işletmelerin yararlanıp hangilerinin yararlanamayacağını ayrıntılarıyla yazdı.Noyan yazısında şunları kaydetti:- Asgari ücret desteği sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek.- Destekten özel sektör işverenleri yararlanacak. Kamu idarelerinde işçi statüsünde çalışanlar için destek verilmeyecek.- 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan işyerleri için; 2023 temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar asgari ücret desteği olarak işverene ödenecek.- 2023 yılında tescil edilen işyerleri için son altı ayda günlük 16.66 TL, aylık 499.80 TL asgari ücret desteği verilecek.- Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022’nin Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Yani, geçen senenin tamamında işyerinde 100 kişi çalışıyorsa ve bu yılın ilk yarısında aynı işletmede çalışan sayısı 90’a düşmüşse o işletme asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.Prim ödeme gün sayısına göre destek- Asgari ücret desteğinden tüm çalışanlar yararlanamayacak. 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL altında olan çalışanların, toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere 2023 yılının aynı ayında çalışan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısına göre destek verilecek.- Örneğin, geçen senenin eylül ayında günlük kazancı 324 liranın altında olan 10 çalışan var ve bu çalışanlar 30 gün çalışıyorlar. Bu yılın eylül ayında çalışanlar aynı şekilde 300 gün (10 çalışan x aylık 30 gün) çalışıyorlar; bu durumda verilecek asgari ücret desteği 4.998 (10 çalışan x 30 gün x 16.66 TL) lira olacak.- 2023 yılı içinde ilk defa kurulan ve tescili yapılan şirketler ise toplam prim ödeme gün sayısının Temmuz-Aralık döneminde günlük 16.66 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar destek alacaklar.- 2023 yılından önce faaliyete geçen ancak 2022 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri de asgari ücret desteği alacak ancak 2023 yılında yeni kurulmuş gibi yararlanacaklar.- Emekli çalışanlar asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Örneğin, geçen yıla kadar asgari ücret desteği verilen çalışan bu yılın Haziran ayında EYT’den emekli olmuşsa, işveren, o çalışan için asgari ücret desteği alamayacak.- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işyerlerinin herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. Destek nakden yapılmayacak, işverenler SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek. Destek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.Ev işlerinde çalışanları kapsıyor- 2023 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler SGK’ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.- 2023 yılında sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiği tespit edilirse asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak ve eğer tespit tarihine kadar destekten yararlanılmışsa da gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacak. Ancak burada bir istisna var. 2023’ün temmuz-aralık döneminde aylık brüt asgari ücretin onda birini (ki bu tutar 1.341 lira ediyor) geçmeyecek tutarda eksik bildirilir veya hiç bildirilmezse; SGK, işverene 15 gün süre tanıyacak, bu süre içinde işveren eksiği giderirse asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230916/cevdet-yilmaz-hic-kimseyi-enflasyona-ezdirmedik-ezdirmeyecegiz-de-1075514173.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075613360_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_04ce7006693eaa86ef064f7982cbe4fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asgari ücret, destek, işveren
asgari ücret, destek, işveren

Asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu

07:45 20.09.2023 (güncellendi: 07:46 20.09.2023)
© AAAsgari ücret desteği
Asgari ücret desteği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımlayarak, 2023’ün ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret desteğinin şartlarını açıkladı. Emekli çalışanlar asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.
İşverenlere asgari ücret desteğinin detayları netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımlayarak, 2023’ün ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret desteğinin şartlarını açıkladı.
2023’ün ocak-haziran döneminde günlük 13.33 lira, aylık 399.90 lira olarak verilen asgari ücret desteği; temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 lira, aylık 499.80 lira olarak uygulanacak. Buna göre işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 25 artırılmış oldu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, destekten hangi işletmelerin yararlanıp hangilerinin yararlanamayacağını ayrıntılarıyla yazdı.
Noyan yazısında şunları kaydetti:
- Asgari ücret desteği sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek.
- Destekten özel sektör işverenleri yararlanacak. Kamu idarelerinde işçi statüsünde çalışanlar için destek verilmeyecek.
- 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan işyerleri için; 2023 temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar asgari ücret desteği olarak işverene ödenecek.
- 2023 yılında tescil edilen işyerleri için son altı ayda günlük 16.66 TL, aylık 499.80 TL asgari ücret desteği verilecek.
- Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022’nin Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Yani, geçen senenin tamamında işyerinde 100 kişi çalışıyorsa ve bu yılın ilk yarısında aynı işletmede çalışan sayısı 90’a düşmüşse o işletme asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

Prim ödeme gün sayısına göre destek

- Asgari ücret desteğinden tüm çalışanlar yararlanamayacak. 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL altında olan çalışanların, toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere 2023 yılının aynı ayında çalışan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısına göre destek verilecek.
- Örneğin, geçen senenin eylül ayında günlük kazancı 324 liranın altında olan 10 çalışan var ve bu çalışanlar 30 gün çalışıyorlar. Bu yılın eylül ayında çalışanlar aynı şekilde 300 gün (10 çalışan x aylık 30 gün) çalışıyorlar; bu durumda verilecek asgari ücret desteği 4.998 (10 çalışan x 30 gün x 16.66 TL) lira olacak.
- 2023 yılı içinde ilk defa kurulan ve tescili yapılan şirketler ise toplam prim ödeme gün sayısının Temmuz-Aralık döneminde günlük 16.66 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar destek alacaklar.
- 2023 yılından önce faaliyete geçen ancak 2022 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri de asgari ücret desteği alacak ancak 2023 yılında yeni kurulmuş gibi yararlanacaklar.
- Emekli çalışanlar asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Örneğin, geçen yıla kadar asgari ücret desteği verilen çalışan bu yılın Haziran ayında EYT’den emekli olmuşsa, işveren, o çalışan için asgari ücret desteği alamayacak.
- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işyerlerinin herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. Destek nakden yapılmayacak, işverenler SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek. Destek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Ev işlerinde çalışanları kapsıyor

- 2023 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler SGK’ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.
- 2023 yılında sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiği tespit edilirse asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak ve eğer tespit tarihine kadar destekten yararlanılmışsa da gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacak. Ancak burada bir istisna var. 2023’ün temmuz-aralık döneminde aylık brüt asgari ücretin onda birini (ki bu tutar 1.341 lira ediyor) geçmeyecek tutarda eksik bildirilir veya hiç bildirilmezse; SGK, işverene 15 gün süre tanıyacak, bu süre içinde işveren eksiği giderirse asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
TÜRKİYE
Cevdet Yılmaz: Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz de
16 Eylül, 02:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала