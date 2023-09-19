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YÖK'ten ders ücreti uyarısı
YÖK'ten ders ücreti uyarısı
Normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücreti yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T10:53+0300
2023-09-19T10:53+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
vakıf
ders
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücretinin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınmasını kararlaştırdı. YÖK'ten yapılan açıklamada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak eğitim ve öğretim ücretlerinin mütevelli heyet tarafından belirleneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:“Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurul tarafından daha önce karar altına alınmıştı. Buna karşılık bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine Yükseköğretim Genel Kurulunca, öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir.”Açıklamada, tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilen karara uygun hareket edilip edilmediğinin ilk denetim döneminde gözden geçirileceği vurgulandı.
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), vakıf, ders
yök, yükseköğretim kurulu (yök), vakıf, ders

YÖK'ten ders ücreti uyarısı

10:53 19.09.2023
© AAYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© AA
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Normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücreti yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücretinin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınmasını kararlaştırdı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak eğitim ve öğretim ücretlerinin mütevelli heyet tarafından belirleneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
“Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurul tarafından daha önce karar altına alınmıştı. Buna karşılık bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine Yükseköğretim Genel Kurulunca, öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir.”
Açıklamada, tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilen karara uygun hareket edilip edilmediğinin ilk denetim döneminde gözden geçirileceği vurgulandı.
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