https://sputniknews.com.tr/20230919/yasamina-son-veren-oyuncu-merve-kayaalp-topraga-verildi-1075601002.html
Yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp toprağa verildi
Yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp toprağa verildi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek hayatına son veren Merve Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T17:52+0300
2023-09-19T17:52+0300
2023-09-19T17:52+0300
yaşam
merve kayaalp
intihar
muğla
oyuncu
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Hayatını kaybeden oyuncu Merve Kayaalp son yolculuğuna uğurlandı.Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Merve Kayaalp'in cenazesi, önce Dalaman Altıntas Mahallesi Gazi Bulvarı’ndaki baba evine getirildi.Kayaalp'in cenazesi, Dalaman Merkez Camisinde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Killik mezarlığında toprağa verildi.Kayaalp'in cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi, Savaşçı dizilerinde ve bazı reklam filmlerinde rol almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/yasamina-son-veren-oyuncu-merve-kayaalp-kimdir-hangi-dizilerde-oynadi-1075583611.html
muğla
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merve kayaalp kimdir, merve kayaalp neden intihar etti, merve kayaalp hangi dizilerde oynadı, merve kayaalp kaç yaşındaydı
merve kayaalp kimdir, merve kayaalp neden intihar etti, merve kayaalp hangi dizilerde oynadı, merve kayaalp kaç yaşındaydı
Yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp toprağa verildi
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek hayatına son veren Merve Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi.
Hayatını kaybeden oyuncu Merve Kayaalp son yolculuğuna uğurlandı.
Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Merve Kayaalp'in cenazesi, önce Dalaman Altıntas Mahallesi Gazi Bulvarı’ndaki baba evine getirildi.
Kayaalp'in cenazesi, Dalaman Merkez Camisinde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Killik mezarlığında toprağa verildi.
Kayaalp'in cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi, Savaşçı dizilerinde ve bazı reklam filmlerinde rol almıştı.