https://sputniknews.com.tr/20230919/yasamina-son-veren-oyuncu-merve-kayaalp-topraga-verildi-1075601002.html

Yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp toprağa verildi

Yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp toprağa verildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek hayatına son veren Merve Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

merve kayaalp

intihar

muğla

oyuncu

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Hayatını kaybeden oyuncu Merve Kayaalp son yolculuğuna uğurlandı.Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Merve Kayaalp'in cenazesi, önce Dalaman Altıntas Mahallesi Gazi Bulvarı’ndaki baba evine getirildi.Kayaalp'in cenazesi, Dalaman Merkez Camisinde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Killik mezarlığında toprağa verildi.Kayaalp'in cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi, Savaşçı dizilerinde ve bazı reklam filmlerinde rol almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230919/yasamina-son-veren-oyuncu-merve-kayaalp-kimdir-hangi-dizilerde-oynadi-1075583611.html

muğla

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