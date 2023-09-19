https://sputniknews.com.tr/20230919/tuzla-tersanede-bulunan-bir-gemide-yangin-cikti-1075605307.html
Tuzla tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı
Tuzla tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı
Tuzla'da tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T20:58+0300
2023-09-19T20:58+0300
2023-09-19T21:43+0300
türkiye
tuzla
tersane
yangın
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İstanbul Tuzla'da bir tersanede bakıma alına gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.AA'nın haberine göre, Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bakıma alınan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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tuzla, tersane, yangın
Tuzla tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı
20:58 19.09.2023 (güncellendi: 21:43 19.09.2023) Abone ol
Tuzla'da tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Tuzla'da bir tersanede bakıma alına gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AA'nın haberine göre, Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bakıma alınan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.