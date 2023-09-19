https://sputniknews.com.tr/20230919/tuzla-tersanede-bulunan-bir-gemide-yangin-cikti-1075605307.html

Tuzla tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı

Tuzla tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı

Tuzla'da tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T20:58+0300

2023-09-19T20:58+0300

2023-09-19T21:43+0300

türkiye

tuzla

tersane

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/13/1075605758_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_d39501b9a16c578f4ddfd392e08fa24a.jpg

İstanbul Tuzla'da bir tersanede bakıma alına gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.AA'nın haberine göre, Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bakıma alınan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

türkiye

tuzla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tuzla, tersane, yangın