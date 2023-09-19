https://sputniknews.com.tr/20230919/turiste-yuksek-fiyattan-sigara-sattigi-belirlenen-esnafa-21-bin-936-lira-ceza-1075604926.html
Turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa 21 bin 936 lira ceza
Turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa 21 bin 936 lira ceza
Antalya'da bir turiste 55 liralık sigarayı 116 liraya satmaya çalışan esnafa, 21 bin 936 liralık idari ceza uygulandı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T20:18+0300
2023-09-19T20:18+0300
2023-09-19T20:18+0300
türkiye
antalya valiliği
antalya
turist
sigara
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Antalya'da turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa 21 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.Antalya Valiliği'nden, bir esnafın turiste yüksek fiyattan sigara satıldığıyla ilgi bazı basın yayın kuruluşlarındaki haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Antalya'da bir Türk esnaf, 55 liralık sigarayı turistlere 116 TL'ye satmaya çalıştı.' başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine yapılan araştırmalar sonucu ilgili iş yeri ve esnaf tespit edilmiş olup, 21.936 TL idari para cezası uygulanmıştır " ifadesine yer verildi.Ne olmuştu?Antalya'da bir turist, esnafa 55 liraya satılan sigaranın kendisine 116 liraya satılmak istendiği anları kayda aldı ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Videoda, markete giren bir kişi sigaraya 55 TL öderken, hemen ardından aynı esnaftan yine aynı sigarayı isteyen turistten ise 116 TL talep edildiği anlar yer almıştı. Esnaf ise, "Biz turiste ayrı fiyat veriyoruz söyleme, kardeş vermiyoruz. Sana da vermezdim de gönül için oldu. Sana da verdiğime sonradan pişman oldum” dediği anlar yer aldı. Esnaf daha sonra turistin yanındaki Türk vatandaşından sigarayı aldı ve paralarını geri vermişti. O anlar turistin cep telefonu kamerasına yansımıştı.
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antalya valiliği, antalya, turist, sigara
antalya valiliği, antalya, turist, sigara
Turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa 21 bin 936 lira ceza
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Antalya'da bir turiste 55 liralık sigarayı 116 liraya satmaya çalışan esnafa, 21 bin 936 liralık idari ceza uygulandı.
Antalya'da turiste yüksek fiyattan sigara sattığı belirlenen esnafa 21 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.
Antalya Valiliği'nden, bir esnafın turiste yüksek fiyattan sigara satıldığıyla ilgi bazı basın yayın kuruluşlarındaki haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Antalya'da bir Türk esnaf, 55 liralık sigarayı turistlere 116 TL'ye satmaya çalıştı.' başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine yapılan araştırmalar sonucu ilgili iş yeri ve esnaf tespit edilmiş olup, 21.936 TL idari para cezası uygulanmıştır " ifadesine yer verildi.
Ne olmuştu?
Antalya'da bir turist, esnafa 55 liraya satılan sigaranın kendisine 116 liraya satılmak istendiği anları kayda aldı ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Videoda, markete giren bir kişi sigaraya 55 TL öderken, hemen ardından aynı esnaftan yine aynı sigarayı isteyen turistten ise 116 TL talep edildiği anlar yer almıştı.
Esnaf ise, "Biz turiste ayrı fiyat veriyoruz söyleme, kardeş vermiyoruz. Sana da vermezdim de gönül için oldu. Sana da verdiğime sonradan pişman oldum” dediği anlar yer aldı.
Esnaf daha sonra turistin yanındaki Türk vatandaşından sigarayı aldı ve paralarını geri vermişti. O anlar turistin cep telefonu kamerasına yansımıştı.