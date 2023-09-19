https://sputniknews.com.tr/20230919/super-ligden-5-takim-pfdkya-sevk-edildi--1075606433.html
Süper Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor'u... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T22:02+0300
2023-09-19T22:02+0300
2023-09-19T22:02+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073503043_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f423ef4b35b7aa2ce8ae35bb2cdffb9.jpg
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Yılport Samsunspor mücadelesindeki saha olayları, Fenerbahçe ise Bitexen Antalyaspor mücadelesindeki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Trabzonspor da Beşiktaş mücadelesindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.TFF Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK müsabakasının ardından sarı-kırmızılı ekibin talimatlara aykırı hareket sebebiyle, Gaziantep FK'nin ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073503043_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_40b5fd7eb2891ed7cc275de83f6a96f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Süper Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Yılport Samsunspor mücadelesindeki saha olayları, Fenerbahçe ise Bitexen Antalyaspor mücadelesindeki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Trabzonspor da Beşiktaş mücadelesindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK müsabakasının ardından sarı-kırmızılı ekibin talimatlara aykırı hareket sebebiyle, Gaziantep FK'nin ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.