https://sputniknews.com.tr/20230919/super-ligden-5-takim-pfdkya-sevk-edildi--1075606433.html

Süper Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor'u... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T22:02+0300

2023-09-19T22:02+0300

2023-09-19T22:02+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Yılport Samsunspor mücadelesindeki saha olayları, Fenerbahçe ise Bitexen Antalyaspor mücadelesindeki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Trabzonspor da Beşiktaş mücadelesindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.TFF Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK müsabakasının ardından sarı-kırmızılı ekibin talimatlara aykırı hareket sebebiyle, Gaziantep FK'nin ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

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2023

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)