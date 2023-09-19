https://sputniknews.com.tr/20230919/soygu-iran-silahli-kuvvetleri-genelkurmay-baskani-ile-daglik-karabagdaki-durumu-gorustu---1075601980.html

Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı ile Karabağ’daki durumu görüştü

Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı ile Karabağ’daki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu İran ziyareti kapsamında İran Genelkurmay Başkanı Bagheri ile bir araya geldi. Görüşmede Karabağ'da yaşananların ele alındığı... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T18:52+0300

2023-09-19T18:52+0300

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sergey şoygu

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iran

rusya

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bagheri yaptıkları görüşmede Dağlık Karabağ, Suriye ve Afganistan’daki durumu ele aldı.İkili işbirliğine ilişkin konuların görüşüldüğünü belirten Şoygu görüşmenin Suriye, Afganistan ile Karabağ’da yaşananları da içerdiğini vurguladı. Rus Savunma Bakanı buna ek olarak "Bugün ve yarın görüşülecek daha pek çok konu var” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230919/rusya-savunma-bakani-soygu-iranda-1075598020.html

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