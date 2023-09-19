https://sputniknews.com.tr/20230919/soygu-iran-silahli-kuvvetleri-genelkurmay-baskani-ile-daglik-karabagdaki-durumu-gorustu---1075601980.html
Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı ile Karabağ’daki durumu görüştü
Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı ile Karabağ’daki durumu görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu İran ziyareti kapsamında İran Genelkurmay Başkanı Bagheri ile bir araya geldi. Görüşmede Karabağ'da yaşananların ele alındığı... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T18:52+0300
2023-09-19T18:52+0300
2023-09-19T18:55+0300
sergey şoygu
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rusya
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bagheri yaptıkları görüşmede Dağlık Karabağ, Suriye ve Afganistan’daki durumu ele aldı.İkili işbirliğine ilişkin konuların görüşüldüğünü belirten Şoygu görüşmenin Suriye, Afganistan ile Karabağ’da yaşananları da içerdiğini vurguladı. Rus Savunma Bakanı buna ek olarak "Bugün ve yarın görüşülecek daha pek çok konu var” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230919/rusya-savunma-bakani-soygu-iranda-1075598020.html
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sergey şoygu, iran, rusya
sergey şoygu, iran, rusya
Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı ile Karabağ’daki durumu görüştü
18:52 19.09.2023 (güncellendi: 18:55 19.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Şoygu İran ziyareti kapsamında İran Genelkurmay Başkanı Bagheri ile bir araya geldi. Görüşmede Karabağ'da yaşananların ele alındığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bagheri yaptıkları görüşmede Dağlık Karabağ, Suriye ve Afganistan’daki durumu ele aldı.
İkili işbirliğine ilişkin konuların görüşüldüğünü belirten Şoygu görüşmenin Suriye, Afganistan ile Karabağ’da yaşananları da içerdiğini vurguladı.
Rus Savunma Bakanı buna ek olarak "Bugün ve yarın görüşülecek daha pek çok konu var” açıklamasında bulundu.