https://sputniknews.com.tr/20230919/sosyal-medya-fenomeni-savas-cebeci-ile-kaan-kazgan-birbirine-girdi-ikilinin-kavgasi-gundem-oldu-1075585423.html

Sosyal medya fenomeni Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan birbirine girdi: İkilinin kavgası gündem oldu

Sosyal medya fenomeni Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan birbirine girdi: İkilinin kavgası gündem oldu

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci, sosyal medyadan atıştığı profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile kavga etti. İkilinin kavgası... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T08:32+0300

2023-09-19T08:32+0300

2023-09-19T09:02+0300

yaşam

sosyal medya

kavga

fenomen

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Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı.Birbirlerine düelloya davet eden ikili, bir araya gelerek kavga etti. Kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona erdi.Kavganın ardından Kaan Kazgan, kanlı yumruğunu göstererek "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" diyerek bir video paylaştı. İkilinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.Kaan Kazgan kimdir?Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında Kick Boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşçüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor. Kaan Kazgan, 2019 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın yarıştığı Survivor programına katılarak adından söz ettirmiştir. 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi unvanları bulunan Kaan Kazgan profesyonel olarak MMA dövüşlerine çıkmaktadır.Savaş Cebeci kimdir?Almanya'da 17 Ağustos 1974'te doğan Savaş Cebeci, ailesinin İstanbul'a göç etmesiyle bu şehirde çocukluğunu geçirdi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Cebeci, babasının yönlendirmesiyle dövüş sporlarına merak saldı. Sonrasında hayatını Fransa'ya taşıyan Cebeci, burada da kişisel antrenörlük mesleğini 6 yıl boyunca sürdürdü. Cebeci aynı zamanda kişisel YouTube kanalında fitness ve vücut geliştirmeyle ilgili videolar yayımlıyor.

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