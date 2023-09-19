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Sisi ile Al Nahyan, 'iklim sorunları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri' görüştü
Sisi ile Al Nahyan, 'iklim sorunları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri' görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ortak işbirliğinin güçlendirilmesi... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T00:18+0300
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Abu Dabi'daki Eş-Şatı Sarayında bir araya geldi.Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi'nin sosyal medya hesabındaki açıklaması ile BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Sisi, Abu Dabi'daki Eş-Şatı Sarayında bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fehmi'nin yaptığı açıklamaya göre, görüşmede, "iklim sorunları" değerlendirildi.Ülke liderlerinin, Mısır ile BAE arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerinden gurur duyduğunu ifade ettiği görüşmede, bunun özellikle zorlukların uluslararası ve bölgesel olarak arttığı bu aşamada, Arap dünyasındaki istikrarı desteklemek amacıyla iki ülke arasındaki güçlü koordinasyona yansıdığına değinildi.BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre de görüşmede, ortak ilgi alanı dahilinde bir dizi konu ve dosya ile bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler tartışıldı; bunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Ayrıca "bölgedeki krizler karşısında bölgesel barış ve istikrarın temellerini güçlendirecek şekilde diyalogla ve diplomatik yollarla barışçıl çözümler bulmak için çalışmanın önemi" vurgulandı.Görüşmede, BAE'nin ev sahipliğinde bu yıl sonunda gerçekleştirilecek COP28 ile bu konferansın sürdürülebilirlik ve çevresel kaynakların korunması başta olmak üzere ortak kolektif iklim eylemini ilerletme konusundaki önemine de değinildi.Mısır Cumhurbaşkanlığından gün içerisinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin BAE'yi ziyaret edeceği ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşeceği belirtilmişti. Açıklamada, söz konusu ziyaretin süresine ilişkin bilgi verilmedi.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile resmi temasları kapsamında ülkesini ziyaret eden BAE Devlet Başkanı Al Nahya Ağustos ayında Mısır'ın El-Alameyn şehrinde bir araya gelmişti.
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Sisi ile Al Nahyan, 'iklim sorunları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri' görüştü

00:18 19.09.2023 (güncellendi: 00:20 19.09.2023)
© AA / UAE Presidential CourtBirleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Abu Dabi'daki Eş-Şatı Sarayında bir araya geldi.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Abu Dabi'daki Eş-Şatı Sarayında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© AA / UAE Presidential Court
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ortak işbirliğinin güçlendirilmesi, iklim sorunları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Abu Dabi'daki Eş-Şatı Sarayında bir araya geldi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi'nin sosyal medya hesabındaki açıklaması ile BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Sisi, Abu Dabi'daki Eş-Şatı Sarayında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fehmi'nin yaptığı açıklamaya göre, görüşmede, "iklim sorunları" değerlendirildi.
Ülke liderlerinin, Mısır ile BAE arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerinden gurur duyduğunu ifade ettiği görüşmede, bunun özellikle zorlukların uluslararası ve bölgesel olarak arttığı bu aşamada, Arap dünyasındaki istikrarı desteklemek amacıyla iki ülke arasındaki güçlü koordinasyona yansıdığına değinildi.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre de görüşmede, ortak ilgi alanı dahilinde bir dizi konu ve dosya ile bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler tartışıldı; bunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca "bölgedeki krizler karşısında bölgesel barış ve istikrarın temellerini güçlendirecek şekilde diyalogla ve diplomatik yollarla barışçıl çözümler bulmak için çalışmanın önemi" vurgulandı.
Görüşmede, BAE'nin ev sahipliğinde bu yıl sonunda gerçekleştirilecek COP28 ile bu konferansın sürdürülebilirlik ve çevresel kaynakların korunması başta olmak üzere ortak kolektif iklim eylemini ilerletme konusundaki önemine de değinildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından gün içerisinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin BAE'yi ziyaret edeceği ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşeceği belirtilmişti. Açıklamada, söz konusu ziyaretin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile resmi temasları kapsamında ülkesini ziyaret eden BAE Devlet Başkanı Al Nahya Ağustos ayında Mısır'ın El-Alameyn şehrinde bir araya gelmişti.
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