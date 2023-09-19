https://sputniknews.com.tr/20230919/sel-nedeniyle-85-binden-fazla-hayvanin-telef-oldugu-yunanistanin-teselya-bolgesi-boyle-goruntulendi-1075591983.html

Sel nedeniyle 85 binden fazla hayvanın telef olduğu Yunanistan'ın Teselya Bölgesi böyle görüntülendi

Sel nedeniyle 85 binden fazla hayvanın telef olduğu Yunanistan'ın Teselya Bölgesi böyle görüntülendi

Teselya sakinleri, geçtiğimiz haftalarda bölgeyi etkisi altına alan yıkıcı Daniel fırtınası sonrası kullanılamaz hale gelen evlerinde az hasarlı olan... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T12:47+0300

2023-09-19T12:47+0300

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dünya

video

yunanistan

teselya

sel

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Sel sonrası drone görüntüsüyle kaydedilen görüntülerde bölge sakinlerinin evlerinin dışına yığdıkları hasarlı mobilyaları attıkları görüldü.Yıkıcı fırtınanın neden olduğu selin ardından bölge sakinleri ihtiyaç sahipleri için giysi ve yiyecek bağışları organize etmek zorunda kaldı. Yunanistan'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, sel felaketi yaklaşık 72 bin hektarlık alanı kapladı ve 85 binden fazla hayvan telef oldu. Ayrıca yaşanan sellerin ardından ülkede en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Sel nedeniyle 85 binden fazla hayvanın telef olduğu Yunanistan'ın Teselya Bölgesi böyle görüntülendi Sel nedeniyle 85 binden fazla hayvanın telef olduğu Yunanistan'ın Teselya Bölgesi böyle görüntülendi 2023-09-19T12:47+0300 true PT1M17S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, yunanistan, teselya, sel, видео