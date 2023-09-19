https://sputniknews.com.tr/20230919/sel-nedeniyle-85-binden-fazla-hayvanin-telef-oldugu-yunanistanin-teselya-bolgesi-boyle-goruntulendi-1075591983.html
Sel nedeniyle 85 binden fazla hayvanın telef olduğu Yunanistan'ın Teselya Bölgesi böyle görüntülendi
Sel nedeniyle 85 binden fazla hayvanın telef olduğu Yunanistan'ın Teselya Bölgesi böyle görüntülendi
Teselya sakinleri, geçtiğimiz haftalarda bölgeyi etkisi altına alan yıkıcı Daniel fırtınası sonrası kullanılamaz hale gelen evlerinde az hasarlı olan... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T12:47+0300
2023-09-19T12:47+0300
2023-09-19T12:51+0300
dünya
video
yunanistan
teselya
sel
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Sel sonrası drone görüntüsüyle kaydedilen görüntülerde bölge sakinlerinin evlerinin dışına yığdıkları hasarlı mobilyaları attıkları görüldü.Yıkıcı fırtınanın neden olduğu selin ardından bölge sakinleri ihtiyaç sahipleri için giysi ve yiyecek bağışları organize etmek zorunda kaldı. Yunanistan'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, sel felaketi yaklaşık 72 bin hektarlık alanı kapladı ve 85 binden fazla hayvan telef oldu. Ayrıca yaşanan sellerin ardından ülkede en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Sel nedeniyle 85 binden fazla hayvanın telef olduğu Yunanistan'ın Teselya Bölgesi böyle görüntülendi
Sel nedeniyle 85 binden fazla hayvanın telef olduğu Yunanistan'ın Teselya Bölgesi böyle görüntülendi
2023-09-19T12:47+0300
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video, yunanistan, teselya, sel, видео
video, yunanistan, teselya, sel, видео
Sel nedeniyle 85 binden fazla hayvanın telef olduğu Yunanistan'ın Teselya Bölgesi böyle görüntülendi
12:47 19.09.2023 (güncellendi: 12:51 19.09.2023) Abone ol
Teselya sakinleri, geçtiğimiz haftalarda bölgeyi etkisi altına alan yıkıcı Daniel fırtınası sonrası kullanılamaz hale gelen evlerinde az hasarlı olan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.
Sel sonrası drone görüntüsüyle kaydedilen görüntülerde bölge sakinlerinin evlerinin dışına yığdıkları hasarlı mobilyaları attıkları görüldü.
Yıkıcı fırtınanın neden olduğu selin ardından bölge sakinleri ihtiyaç sahipleri için giysi ve yiyecek bağışları organize etmek zorunda kaldı.
Yunanistan'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, sel felaketi yaklaşık 72 bin hektarlık alanı kapladı ve 85 binden fazla hayvan telef oldu.
Ayrıca yaşanan sellerin ardından ülkede en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.