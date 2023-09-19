https://sputniknews.com.tr/20230919/rusya-savunma-bakanligi-oryol-ve-belgorod-bolgelerinde-ukraynaya-ait-ihalar-vuruldu-1075608470.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Oryol ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Oryol ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Oryol bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T23:39+0300

2023-09-19T23:39+0300

2023-09-19T23:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

iha

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod ve Oryol bölgelerine gerçekleştirdiği İHA saldırı girişimlerinin önlendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada, Oryol bölgesine Ukrayna'ya ait bir sabit kanatlı insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırının daha önlendiği açıklandı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, iha, rusya savunma bakanlığı