https://sputniknews.com.tr/20230919/rusya-savunma-bakanligi-oryol-ve-belgorod-bolgelerinde-ukraynaya-ait-ihalar-vuruldu-1075608470.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Oryol ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Oryol ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Oryol bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T23:39+0300
2023-09-19T23:39+0300
2023-09-19T23:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
iha
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod ve Oryol bölgelerine gerçekleştirdiği İHA saldırı girişimlerinin önlendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada, Oryol bölgesine Ukrayna'ya ait bir sabit kanatlı insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırının daha önlendiği açıklandı.
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ukrayna, ukrayna krizi, iha, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, iha, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Oryol ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Oryol bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod ve Oryol bölgelerine gerçekleştirdiği İHA saldırı girişimlerinin önlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Moskova saatiyle 21.00 (TSİ ile aynı) sularında, Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere iki sabit kanatlı insansız hava aracıyla terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Ukrayna insansız hava araçları Belgorod ve Oryol bölgelerine konuşlandırılan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi."
Daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada, Oryol bölgesine Ukrayna'ya ait bir sabit kanatlı insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırının daha önlendiği açıklandı.