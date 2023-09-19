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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230919/rusya-savunma-bakanligi-oryol-ve-belgorod-bolgelerinde-ukraynaya-ait-ihalar-vuruldu-1075608470.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Oryol ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Oryol ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Oryol bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod ve Oryol bölgelerine gerçekleştirdiği İHA saldırı girişimlerinin önlendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada, Oryol bölgesine Ukrayna'ya ait bir sabit kanatlı insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırının daha önlendiği açıklandı.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Oryol ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna'ya ait İHA'lar vuruldu

23:39 19.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Oryol bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod ve Oryol bölgelerine gerçekleştirdiği İHA saldırı girişimlerinin önlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Moskova saatiyle 21.00 (TSİ ile aynı) sularında, Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere iki sabit kanatlı insansız hava aracıyla terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Ukrayna insansız hava araçları Belgorod ve Oryol bölgelerine konuşlandırılan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi."
Daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada, Oryol bölgesine Ukrayna'ya ait bir sabit kanatlı insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırının daha önlendiği açıklandı.
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