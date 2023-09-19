https://sputniknews.com.tr/20230919/rusya-savunma-bakani-soygu-iranda-1075598020.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu İran’da
Rusya Savunma Bakanı Şoygu İran’da
İran medyası Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun İran ziyareti ile ilgili ilk kareleri yayınladı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T16:06+0300
2023-09-19T16:06+0300
2023-09-19T16:25+0300
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki Rus heyeti, İran’ın askeri liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gitti.
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şoygu, sergey şoygu, rusya, iran, tahran
şoygu, sergey şoygu, rusya, iran, tahran
Rusya Savunma Bakanı Şoygu İran’da
16:06 19.09.2023 (güncellendi: 16:25 19.09.2023) Abone ol
İran medyası Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun İran ziyareti ile ilgili ilk kareleri yayınladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki Rus heyeti, İran’ın askeri liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gitti.