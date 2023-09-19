https://sputniknews.com.tr/20230919/putin-ozel-operasyon-birliklerinin-zamaninda-silahlandirilmasi-stratejik-bir-gorev-1075605649.html

Putin: Özel operasyon birliklerinin zamanında silahlandırılması stratejik bir görev

Putin: Özel operasyon birliklerinin zamanında silahlandırılması stratejik bir görev

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyona katılan birliklerin zamanında silahlandırılmasının stratejik bir görev olduğunu... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T21:16+0300

2023-09-19T21:16+0300

2023-09-19T21:16+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı askeri-sanayi komisyonunun toplantısında, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonda yer alan birliklerin zamanında ve tam olarak silahlandırılmasını stratejik bir görev olarak nitelendirerek, talep edilen silah çeşitlerinin tedarik programının uygulanmasının analiz edilmesini ve gelecek yıl için önceliklerin belirlenmesini önerdi.Putin, “Bugün, gündemin ana konusu çerçevesinde, özellikle talep edilen silah, askeri teçhizat ve özel ekipmanın bu yılki tedarik programının nasıl yerine getirildiğini analiz edecek, 2024 yılı için de öncelikli görevleri belirleyeceğiz. Konu son derece önemlidir, günceldir, özel askeri operasyona katılan birliklerin ihtiyaçlarının zamanında ve tam olarak sağlanmasına ilişkin stratejik görevin çözümüye doğrudan bağlantılıdır” dedi.

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