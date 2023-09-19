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EKONOMİ
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OECD eylül ayı raporu yayımlandı: Türk ekonomisine yönelik 2023 büyüme tahminini revize etti
OECD eylül ayı raporu yayımlandı: Türk ekonomisine yönelik 2023 büyüme tahminini revize etti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomide büyüme tahmininde revizeye giderek, Türk ekonomisine dair beklentisini yüzde 3.6’dan 4.3'e... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T16:38+0300
2023-09-19T16:38+0300
ekonomi
oecd
ekonomi
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rusya
enflasyon
dedolarizasyon
euro
euro bölgesi
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OECD, 'Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı. Raporda, enflasyona karşı faiz artırımına karşın beklenenden daha güçlü gelişme gösteren ABD ekonomisinin bu yıl küresel ekonomideki büyümeyi destekleyeceği ve zayıflayan Çin ekonomisinin gelecek yıl küresel ekonomide baskı oluşturacağı kaydedildi.OECD raporunda, “Küresel ekonomi 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldı. Ancak büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmekte. Para politikasının giderek daha görünür hale gelmesi ve Çin ekonomisinden beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir” ifadeleri yer aldı.OECD, enflasyonist baskıların azaldığına dair net işaretler gelene kadar merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutması gerektiğini vurguladı.OECD'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, haziranda 2023 için yüzde 2.7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 3’e revize edildi.Küresel ekonomide büyüme tahmini 2024 için ise yüzde 2.9’dan yüzde 2.7’ye indirildi.Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2023 yılı için yüzde 3.6 olarak açıklanan büyüme tahmini ise bugün yayımlanan raporda yüzde 4.3’e yükseltildi.OECD raporunda Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3.7’den 2.6’ya çekilirken, 2023 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 44.8’den 52.1’e yükseltildi. Enflasyonun 2024’te ise yüzde 39.2’ye ineceği öngörüldü.Euro Bölgesi'ne yönelik bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0.9’dan 0.6’ya çeken OECD, Almanya için 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 0’dan yüzde eksi 0.2’ye indirdi. OECD, Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0.9 büyüyeceğini tahmin etti.Örgüt, Euro Bölgesi için 2024 büyüme tahminini ise yüzde 1.5’ten 1.1’e indirdi.ABD ekonomisi için 2023 büyüme tahminini de yüzde 1.6’dan 2.2’ye, 2024 için yüzde 1’den 1.3’e yükseltti.OECD, Çin ekonomisinin bu yılki yüzde 5.1 ve gelecek yıl 4.6 büyüyeceği tahminine yer verdi.Haziran ayında OECD, emlak piyasasında sorunlar yaşayan Çin’in bu yıl yüzde 5.4, gelecek yıl ise yüzde 5.1 büyüme öngörmüştü.OECD, Almanya dışında yalnızca Arjantin'in bu yıl küçülmesini beklerken, Batı’nın kapsamlı yaptırımlara maruz kalan Rusya da dahil olmak üzere diğer tüm büyük sanayileşmiş ülkelerde büyüme öngördü.
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OECD eylül ayı raporu yayımlandı: Türk ekonomisine yönelik 2023 büyüme tahminini revize etti

16:38 19.09.2023
© AFP 2023 / ERIC PIERMONT OECD merkezi
OECD merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / ERIC PIERMONT
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomide büyüme tahmininde revizeye giderek, Türk ekonomisine dair beklentisini yüzde 3.6’dan 4.3'e yükseltti. OECD, Almanya ve Arjantin için küçülme olacağına dikkat çeken OECD, Batı’nın kapsamlı yaptırımlara maruz kalan Rusya ve diğer büyük sanayileşmiş ülkelerde büyüme öngördü.
OECD, 'Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı. Raporda, enflasyona karşı faiz artırımına karşın beklenenden daha güçlü gelişme gösteren ABD ekonomisinin bu yıl küresel ekonomideki büyümeyi destekleyeceği ve zayıflayan Çin ekonomisinin gelecek yıl küresel ekonomide baskı oluşturacağı kaydedildi.
OECD raporunda, “Küresel ekonomi 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldı. Ancak büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmekte. Para politikasının giderek daha görünür hale gelmesi ve Çin ekonomisinden beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir” ifadeleri yer aldı.
OECD, enflasyonist baskıların azaldığına dair net işaretler gelene kadar merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutması gerektiğini vurguladı.
OECD'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, haziranda 2023 için yüzde 2.7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 3’e revize edildi.
Küresel ekonomide büyüme tahmini 2024 için ise yüzde 2.9’dan yüzde 2.7’ye indirildi.
Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2023 yılı için yüzde 3.6 olarak açıklanan büyüme tahmini ise bugün yayımlanan raporda yüzde 4.3’e yükseltildi.
OECD raporunda Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3.7’den 2.6’ya çekilirken, 2023 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 44.8’den 52.1’e yükseltildi. Enflasyonun 2024’te ise yüzde 39.2’ye ineceği öngörüldü.
Euro Bölgesi'ne yönelik bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0.9’dan 0.6’ya çeken OECD, Almanya için 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 0’dan yüzde eksi 0.2’ye indirdi. OECD, Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0.9 büyüyeceğini tahmin etti.
Örgüt, Euro Bölgesi için 2024 büyüme tahminini ise yüzde 1.5’ten 1.1’e indirdi.
ABD ekonomisi için 2023 büyüme tahminini de yüzde 1.6’dan 2.2’ye, 2024 için yüzde 1’den 1.3’e yükseltti.
OECD, Çin ekonomisinin bu yılki yüzde 5.1 ve gelecek yıl 4.6 büyüyeceği tahminine yer verdi.
Haziran ayında OECD, emlak piyasasında sorunlar yaşayan Çin’in bu yıl yüzde 5.4, gelecek yıl ise yüzde 5.1 büyüme öngörmüştü.
OECD, Almanya dışında yalnızca Arjantin'in bu yıl küçülmesini beklerken, Batı’nın kapsamlı yaptırımlara maruz kalan Rusya da dahil olmak üzere diğer tüm büyük sanayileşmiş ülkelerde büyüme öngördü.
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